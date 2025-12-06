Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης Στέλλας Στάθη στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου εξακολουθεί να αποκαλύπτει σοκαριστικές πτυχές, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως. Το έγκλημα, που αποδίδεται στη 46χρονη νύφη της ηλικιωμένης, έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή λόγω της σκληρότητας της επίθεσης, αλλά και της σχέσης θύτη και θύματος.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κατακρεουργημένη στο δωμάτιό της, με πολλαπλές μαχαιριές σε ζωτικά σημεία, τραύματα από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι και τομές στα χέρια που μαρτυρούν απελπισμένη προσπάθεια αυτοάμυνας. Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση αποτέλεσε ο ήχος που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, την οποία η φερόμενη ως δράστης δεν είχε αντιληφθεί.

Η 46χρονη, η οποία ομολόγησε αρχικά την πράξη της, οδηγήθηκε στον ανακριτή για πολύωρη απολογία. Εκεί, απέδωσε αντιφάσεις, κενά μνήμης και προσπάθησε να ανασκευάσει τα λεγόμενά της, αφήνοντας υπόνοιες για άλλους και κάνοντας λόγο για σύγχυση. Οι συνήγοροί της έχουν ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς και περαιτέρω έλεγχο του οπτικοακουστικού υλικού.

Ωστόσο, η στάση της πριν τη σύλληψη εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Για εβδομάδες παρουσιαζόταν ως συντετριμμένη συγγενής, επιστρέφοντας κατ’ επανάληψη στον τόπο του εγκλήματος στο πλευρό του συζύγου της, γιου του θύματος. Ο ίδιος περιέγραψε ότι η σύζυγός του το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε ιστορικό εθισμού στον τζόγο, κάτι που είχε οδηγήσει και σε οικονομικά ζητήματα εντός της οικογένειας.

Συγγενείς της 75χρονης αποκαλύπτουν ότι οι σχέσεις νύφης και πεθεράς είχαν διαταραχθεί μήνες πριν τη δολοφονία, με περιστατικά εντάσεων και έναν καβγά το καλοκαίρι να θεωρείται καθοριστικός. Η ηλικιωμένη είχε μάλιστα εκφράσει υποψίες για πιθανή κλοπή χρημάτων και κοσμημάτων από το σπίτι της, υποδεικνύοντας τη νύφη της, χωρίς να προχωρήσει σε καταγγελία φοβούμενη οικογενειακή σύγκρουση.

Τις τελευταίες ώρες, νέα ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τα τελευταία δευτερόλεπτα της Στέλλας Στάθη. Στα αρχεία ακούγεται να προσπαθεί να ηρεμήσει το σκυλάκι της μετά τον θόρυβο από το σπασμένο τζάμι, προτού βρεθεί αντιμέτωπη με τον εισβολέα. Αρχικά πιστεύοντας ότι πρόκειται για ληστή, προσπαθεί να τον αποτρέψει, ικετεύοντας να πάρει τα χρήματα και να φύγει. Όταν δέχεται τα πρώτα χτυπήματα, παρακαλεί για έλεος, αποκαλώντας τον δράστη «παιδί μου» — χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η ίδια της η νύφη.

Οι κραυγές της, οι εκκλήσεις για βοήθεια και η ανάγνωση της προσευχής λίγο πριν χάσει τη ζωή της συνθέτουν ένα συγκλονιστικό ηχητικό αποτύπωμα της φρίκης που εκτυλίχθηκε στο σπίτι της.

Η 46χρονη βρίσκεται πλέον προφυλακισμένη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τα κίνητρα, τον τρόπο δράσης και την πιθανή προετοιμασία της επίθεσης. Η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγική απώλεια και το βάρος της προδοσίας, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε μία από τις πιο συγκλονιστικές δολοφονίες των τελευταίων ετών.

