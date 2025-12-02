Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα που κόστισε τη ζωή στον 24χρονο από την οικογένεια της γνωστής σοκολατοποιΐας «Leonidas». Η Τροχαία έχει δώσει εντολή να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι τοξικολογικές εξετάσεις του 29χρονου οδηγού, ώστε ο ανακριτής να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενόψει της αυριανής απολογίας του και να αποφασίσει για την προφυλάκισή του.

Παρελθόν με χρήση κάνναβης στο τιμόνι

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 29χρονος είχε εμπλακεί και το 2020 σε τροχαίο ατύχημα. Τότε, παρότι το αλκοτέστ ήταν αρνητικό, οι τοξικολογικές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι οδηγούσε υπό την επήρεια κάνναβης. Το περιστατικό είχε οδηγήσει σε τραυματισμό του ίδιου και σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού.

Το ιστορικό αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις Αρχές, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιας συμπεριφοράς και στο δυστύχημα της Λούτσας.

Δεν φρέναρε δευτερόλεπτο – «Κινούμενη βόμβα» το όχημα

Οι έρευνες της Τροχαίας δείχνουν ότι ο 29χρονος δεν φρέναρε καθόλου πριν πέσει με σφοδρότητα στο αυτοκίνητο του 24χρονου. Βίντεο από κάμερες έχουν ήδη συλλεχθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφουν το όχημα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς πολλά μέτρα πριν τη σύγκρουση.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός μετά το δυστύχημα ήταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς να έχει συναίσθηση του τι είχε συμβεί – στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο χρήσης ουσιών.

Τι εξετάζεται αυτή τη στιγμή

Οι εξετάσεις για την ανίχνευση αλκοόλ αναμένονται να ολοκληρωθούν μέσα στην ημέρα, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν κατανάλωση.

Μέχρι το βράδυ θα έχουν ολοκληρωθεί και τα τεστ για ναρκωτικές ουσίες.

Τα αποτελέσματα θα είναι καθοριστικά για την απόφαση της δικαστικής αρχής.

Τραγικές συνέπειες για την οικογένεια του θύματος

Ο 24χρονος, που είχε έρθει στην Ελλάδα για την αποφοίτηση της συντρόφου του, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν και δύο μέλη της οικογένειάς του, τα οποία έχουν πάρει εξιτήριο. Η κοπέλα του, ωστόσο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Καμπανάκι από την Τροχαία για την οδηγική συμπεριφορά

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η αυστηροποίηση του ΚΟΚ δεν έχει ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα. Μόνο μέσα στον Νοέμβριο:

1.188 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική.

603 οδηγοί, κυρίως νεαρής ηλικίας, πιάστηκαν να χρησιμοποιούν κινητό στο τιμόνι.

10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην άσφαλτο μόνο στην Αττική, ενώ 11 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η Τροχαία χαρακτηρίζει τη χρήση κινητού και την οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών «μάστιγα της εποχής», επισημαίνοντας την ανάγκη πιο αυστηρών και άμεσων ελέγχων.

