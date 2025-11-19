Θεσσαλονίκη – Σίνδος σε 11 λεπτά με 1 ευρώ: Πρεμιέρα για τα έξι νέα δρομολόγια του Προαστιακού

Σε τροχιά αναβάθμισης μπήκε από σήμερα η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης–Σίνδου, καθώς ξεκίνησαν τα έξι νέα δρομολόγια του Προαστιακού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 17 καθημερινές συνδέσεις. Η νέα γραμμή υπόσχεται ταχύτερη, οικονομικότερη και πιο αξιόπιστη μετακίνηση για φοιτητές, εργαζόμενους και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Με χρόνο διαδρομής μόλις 11 λεπτά και κόστος 1 ευρώ, η σύνδεση γίνεται πλέον μία από τις πιο προσιτές μετακινήσεις για όσους κατευθύνονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου και τα γύρω προάστια.

Πρεμιέρα από νωρίς το πρωί

Το πρώτο τρένο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 05:00, ενώ από τη Σίνδο η πρώτη αναχώρηση έγινε στις 06:49, επιβεβαιώνοντας την πλήρη εφαρμογή του νέου, ενισχυμένου προγράμματος.

Τα έξι νέα δρομολόγια θα λειτουργούν μόνο καθημερινές, σύμφωνα με Hellenic Train και ΟΣΕ, ενώ τα ήδη υπάρχοντα 11 δρομολόγια συνεχίζουν κανονικά κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών.

Μεγαλύτερη συχνότητα – μικρότερη ταλαιπωρία

Με τη νέα ενίσχυση, οι επιβάτες απολαμβάνουν:

συχνότερες αναχωρήσεις,

μικρότερους χρόνους αναμονής,

άνετη και άμεση πρόσβαση σε κομβικούς προορισμούς της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η βελτίωση έρχεται μετά το επιτυχημένο δοκιμαστικό δρομολόγιο της 20ης Οκτωβρίου 2025, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στελεχών του ΟΣΕ, της Hellenic Train και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Εισιτήρια από 50 λεπτά

Τα εισιτήρια διατίθενται:

ψηφιακά μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής της Hellenic Train

από το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

(σημείωση: ο σταθμός της Σίνδου δεν διαθέτει εκδοτήριο)

Οι τιμές έχουν ως εξής:

1 ευρώ η κανονική διαδρομή

0,50 ευρώ με έκπτωση 50%

0,80 ευρώ με έκπτωση 25%

1,60 ευρώ το εισιτήριο με επιστροφή

«Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης»

Η δήμαρχος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά, χαιρέτισε την έναρξη των νέων δρομολογίων, τονίζοντας ότι η συνδυαστική λειτουργία Προαστιακού και λεωφορειακής σύνδεσης δημιουργεί «ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης που ενισχύει την καθημερινότητα φοιτητών και πολιτών και στηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής».

Με τη σημερινή πρεμιέρα, η Θεσσαλονίκη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο σύγχρονη και λειτουργική αστική κινητικότητα, προσφέροντας μια προσιτή και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης χιλιάδων επιβατών.

