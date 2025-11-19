Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης: Στοιχεία-σοκ για το 2025 – 1.300 παιδιά στα νοσοκομεία

Σκληρή υπενθύμιση της πιο σκοτεινής πλευράς της κοινωνίας αποτελεί η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης (19 Νοεμβρίου), με τα στοιχεία για το 2025 να αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που σοκάρει: εκατοντάδες παιδιά συνεχίζουν να εισάγονται στα νοσοκομεία κακοποιημένα, συχνά από το ίδιο τους το οικογενειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μόνο φέτος στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής – Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία – νοσηλεύτηκαν 400 κακοποιημένα παιδιά.

Συνολικά, τους τελευταίους δέκα μήνες, περίπου 1.300 παιδιά βρέθηκαν υπό εισαγγελική προστασία σε παιδιατρικά και γενικά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τα νοσοκομεία γεμάτα με κακοποιημένα παιδιά – «Δεν υπάρχουν δομές να τα αναλάβουν»

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος αποτυπώνεται στις παιδιατρικές κλινικές, όπου πολλά παιδιά παραμένουν για μήνες επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές δομές που να μπορούν να τα φιλοξενήσουν με ασφάλεια.

Αυτή τη στιγμή, 26 παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται σε νοσοκομεία, παρότι η υγεία τους έχει αποκατασταθεί.

Ο κ. Γιαννάκος προειδοποιεί ότι τα νοσοκομεία «δεν είναι χώροι φύλαξης παιδιών» και ότι η παραμονή τους σε αυτά δεν προσφέρει ούτε θεραπεία ούτε επανένταξη. Αντίθετα, διακόπτει το σχολείο, τις δραστηριότητες και δημιουργεί νέα ψυχολογικά τραύματα πάνω στα ήδη υπάρχοντα.

Ποια είναι η εικόνα ανά νοσοκομείο

Αναλυτικά στοιχεία για το 2025:

400 παιδιά στα «Αγλαΐα Κυριακού» & «Αγία Σοφία»

65 παιδιά στο Παίδων Πεντέλης

93 παιδιά στο Καραμανδάνειο Πάτρας

13 παιδιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Αντίστοιχες εισαγωγές καταγράφονται σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας

Τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις εισαγγελικής εντολής για λόγους κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης.

«Το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν υπάρχει» – Η προειδοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι δημόσιες δομές Πρόνοιας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση:

υποστελέχωση,

ελλιπές προσωπικό,

κλειστές θέσεις φιλοξενίας λόγω αδυναμίας στελέχωσης.

Αποτέλεσμα: τα παιδιά «κολλάνε» στα νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει άμεση λύση.

Ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει ότι πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί κάθε μορφής κακοποίηση – σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική – και η παραμονή τους σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φροντίδα.

Έκκληση για άμεση δράση

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά:

άμεση ενίσχυση των προνοιακών δομών,

δημιουργία νέων ασφαλών χώρων φιλοξενίας,

πρόσληψη προσωπικού,

διασύνδεση κοινωνικών υπηρεσιών και νοσοκομείων,

ταχύτερες διαδικασίες τοποθέτησης των παιδιών σε κατάλληλο περιβάλλον.

«Τα παιδιά χρειάζονται προστασία, φροντίδα και δικαίωμα σε μια κανονική παιδική ηλικία», υπογραμμίζει ο κ. Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι η σημερινή ημέρα δεν πρέπει να μείνει συμβολική αλλά να γίνει αφορμή για ουσιαστική πολιτική δράση.

