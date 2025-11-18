Ο 25χρονος θείος του 4χρονου αγοριού, που σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, ομολόγησε στην Αστυνομία ότι το δυστύχημα δεν προκλήθηκε από πτώση σε πεζούλι, αλλά από ανατροπή του οχήματος «γουρούνα» στο οποίο είχαν επιβιβαστεί.

Η Ανατροπή της Αρχικής Κατάθεσης

Ο θάνατος του 4χρονου αγοριού, που συνέβη πριν από μερικές ημέρες, πήρε νέα τροπή, καθώς ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί και ο ίδιος, εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε την αλήθεια.

Αρχικά, ο νεαρός είχε ισχυριστεί ότι ζαλίστηκε και έπεσε από πεζούλι ύψους δύο μέτρων, κρατώντας αγκαλιά το παιδί, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νηπίου.

Η Καταλυτική Παρέμβαση της Εισαγγελέως

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Πάτρας, την Παρασκευή η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή για αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να συνέβη το δυστύχημα, καθώς αρχικά δεν είχαν συγκεντρωθεί στοιχεία από το σημείο.

Αυτή η εξέλιξη φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, με τον 25χρονο να προσέρχεται τη Δευτέρα και, υπό το βάρος της συνείδησής του, να δίνει νέα, αποκαλυπτική κατάθεση.

Η Ομολογία: «Γλιστρήσαμε από τη Γουρούνα»

Στη νέα του κατάθεση, ο 25χρονος ομολόγησε ότι:

Πήρε τον 4χρονο από το σπίτι και τον ανέβασε σε γουρούνα (όχημα τύπου ATV) ιδιοκτησίας του πατέρα του παιδιού, για μια σύντομη βόλτα.

Σε ένα επίμαχο σημείο, κοντά σε τοιχίο ύψους 2 μέτρων, το όχημα φέρεται να «γλίστρησε», να βγήκε εκτός πορείας και οι δύο επιβαίνοντες να βρέθηκαν στο έδαφος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχασε τις αισθήσεις του και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνέχεια για την κατάσταση του παιδιού.



Η Τραγική Κατάληξη



Μετά το συμβάν, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, όμως το αγοράκι υπέστη ανακοπή και, παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ διάρκειας τουλάχιστον 40 λεπτών), κατέληξε το ίδιο βράδυ.

Ο νεαρός συγγενής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος.

