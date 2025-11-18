Κρήτη: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τα πυρά στα Βορίζια

Ραγδαίες εξελίξεις στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε ο αδελφός της 56χρονης νεκρής από τους πυροβολισμούς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από πυρά, στο μακελειό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 58χρονου πατέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο ίδιος, σήμερα το πρωί, εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές και παραδόθηκε.

Αμέσως συνελήφθη ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 58χρονου, υπάρχουν στοιχεία ότι δεν βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε το μακελειό αλλά ήταν σε Αστυνομικό Τμήμα και έδινε κατάθεση.

Αυτό που κάνει εντύπωση, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους, είναι ότι στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, δεν αναφερόταν καν ως κατηγορούμενος.

Διαβάστε ακόμα: Επικίνδυνη «βόλτα»: Νεαρός κρεμάστηκε από λεωφορείο εν κινήσει στην Καλλιθέα