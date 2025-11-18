# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κρήτη: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τα πυρά στα Βορίζια

Κρήτη: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τα πυρά στα Βορίζια

Ραγδαίες εξελίξεις στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε ο αδελφός της 56χρονης νεκρής από τους πυροβολισμούς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από πυρά, στο μακελειό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 58χρονου πατέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο ίδιος, σήμερα το πρωί, εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές και παραδόθηκε.

Αμέσως συνελήφθη ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 58χρονου, υπάρχουν στοιχεία ότι δεν βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε το μακελειό αλλά ήταν σε Αστυνομικό Τμήμα και έδινε κατάθεση.

Αυτό που κάνει εντύπωση, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους, είναι ότι στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, δεν αναφερόταν καν ως κατηγορούμενος.

Διαβάστε ακόμα: Επικίνδυνη «βόλτα»: Νεαρός κρεμάστηκε από λεωφορείο εν κινήσει στην Καλλιθέα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα