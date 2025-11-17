Αποκαλύψεις που σοκάρουν έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της γνωστής 37χρονης αθλήτριας ενόργανης γυμναστικής, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, παρουσιάζοντας τα μέλη της ως υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε διάστημα δύο ετών, στον τραπεζικό λογαριασμό της αθλήτριας πιστώθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ, ποσά που εκτιμάται ότι συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος. Παράλληλα, στην ογκώδη δικογραφία –η οποία αριθμεί χιλιάδες σελίδες– περιλαμβάνονται 45 συλληφθέντες και συνολικά 96 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός της.

Η «χλιδάτη» ζωή και το δεύτερο σπίτι στη Μύκονο

Πριν από τη σύλληψή της, η 37χρονη φέρεται να έκανε μια πολυτελή ζωή, έχοντας μάλιστα «δεύτερο σπίτι» της τη Μύκονο. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή της στο ξέπλυμα χρήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να βοήθησε τον αδελφό της στις οικονομικές του κινήσεις.

Σε έλεγχο που έγινε στην κατοικία της στα βόρεια προάστια, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

• 5 ακριβά κινητά τηλέφωνα

• 9.000 ευρώ σε μετρητά

Παρά τα ευρήματα, από το περιβάλλον της τονίζεται ότι βρίσκεται σε «πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση» και αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι συνομιλίες που την «έκαψαν»

Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη της μέσα από καταγεγραμμένες συνομιλίες μελών της οργάνωσης, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από τον «κοριό». Τα αποσπάσματα συνομιλιών που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως ο αδελφός της χρησιμοποιούσε συστηματικά τον λογαριασμό της.

Ενδεικτικός διάλογος:

– Αδελφός: «Τον λογαριασμό μου τον έκλεισαν γιατί δεν μπορούσα να αποδείξω από πού βρήκα τα λεφτά. Τώρα αυτός είναι της αδελφής μου».

– Άγνωστος: «Είναι πολλά τα λεφτά… Κοίτα να μη γίνει καμία μ@@@@@@».

Σε άλλη συνομιλία:

– Αδελφός: «Αν δώσω στην αδελφή μου μετρητά, μπορεί να μου βάλει από εσένα για να μη φαίνονται στην κάρτα μου;»

Οι διάλογοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμοι για τις έρευνες, καθώς καταγράφουν ανταλλαγές χρημάτων και απόπειρες «καμουφλαρίσματος» τους μέσω τρίτων λογαριασμών.

Ο ρόλος της αθλήτριας και ο ρόλος του αδελφού

Η άμυνα της 37χρονης εστιάζει στα εξής:

• Δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα θύμα.

• Δεν συμμετείχε σε καμία από τις αυτοπροσώπως τελεσθείσες απάτες.

• Ζούσε ως εργαζόμενη μητέρα ανήλικου παιδιού.

• Δεν έκανε επίδειξη πλούτου.

Ωστόσο, ο αδελφός της κατηγορείται ότι συμμετείχε σε 9 περιπτώσεις απάτης, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή και άλλοτε τον εισπράκτορα του κυκλώματος. Φέρεται να εισέπραξε πάνω από 250.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια κατέθετε σε λογαριασμούς της αδελφής του.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να ξέπλενε τα χρήματα αγοράζοντας:

• ακριβά κινητά,

• πολυτελή αυτοκίνητα,

• ακόμη και λίρες ή χρυσό από θύματα.

Στις απάτες κατά πολιτών, τα μέλη παρίσταναν τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ. Αν το θύμα δεν πειθόταν, στη συνέχεια αναλάμβαναν άτομα που υποδύονταν αστυνομικούς, πείθοντας τα θύματα να πετάξουν χρήματα και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «πιαστούν οι απατεώνες επ’ αυτοφώρω».

Με το θύμα αποπροσανατολισμένο, οι δράστες άρπαζαν τα χρήματα και εξαφανίζονταν.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον λεπτομερώς τη ροή χρημάτων, τις συνομιλίες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να αποδειχθεί ο βαθμός συμμετοχής κάθε κατηγορούμενου. Οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς η δικογραφία περιέχει πλήθος ακόμη στοιχείων.

Διαβάστε ακόμα: Επικίνδυνη «βόλτα»: Νεαρός κρεμάστηκε από λεωφορείο εν κινήσει στην Καλλιθέα