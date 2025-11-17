Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της 52ης επετείου από την εξέγερση – Τι θα ισχύσει για κυκλοφορία και συγκοινωνίες

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΛ.ΑΣ. για τις εκδηλώσεις μνήμης της 17ης Νοεμβρίου, καθώς η Αθήνα μετατρέπεται σε «φρούριο» με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός.

5.000 αστυνομικοί σε καίρια σημεία του κέντρου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Πολυτεχνείο, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και σε κομβικά σημεία στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνδρομή στις επιχειρήσεις δίνουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους στο ευρύτερο κέντρο.

Drones, ελικόπτερο και έλεγχοι σε ταράτσες

Από αέρος, drones και ένα ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα γίνεται επιτήρηση σε ταράτσες πολυκατοικιών – κυρίως πέριξ των Εξαρχείων – για τυχόν ύποπτες κινήσεις ή κρυψώνες με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

Συνεργεία της αστυνομίας αναμένεται να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν κρυφτεί αντικείμενα τύπου «πολεμοφοδίων».

«Αίαντες» έτοιμοι για χρήση

Τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για τυχόν ανάγκη υποστήριξης των δυνάμεων στο έδαφος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι σταθμοί Μετρό κλείνουν

Η Τροχαία θα προχωρήσει σε σταδιακές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία των εκδηλώσεων.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., από τις 14:00 το μεσημέρι θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί Μετρό:

Σύνταγμα

Ευαγγελισμός

Μέγαρο Μουσικής

Πανεπιστήμιο

Ομόνοια

Οι συρμοί των Γραμμών 1 και 2 θα διέρχονται χωρίς στάση.

Στόχος: πρόληψη επεισοδίων

Τα μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων και της πορείας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με τις αρχές να επιδιώκουν την αποτροπή αιφνιδιαστικών ενεργειών και επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας.

