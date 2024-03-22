Δήμος Αθηναίων: Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης της 24ης Μαρτίου 2024

Η παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας θα ξεκινήσουν την παρέλαση από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Λεωφόρο Αμαλίας
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Λεωφόρο Αμαλίας, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και ώρα 11.00.
Δείτε το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης:
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΠΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ε.Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΩΣ 65ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
SPECIAL OLYMPICS, ΑμεΑ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πηγή: tromaktiko.gr