Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων: Λόγια σπουδαίων ανθρώπων για τα ζώα

Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων Σήμερα. Αυτή τη μέρα δεν θα μιλήσουμε εμείς οι ακτιβιστές του δρόμου για την προστασία τους και τα δικαιώματά τους. Θα αφήσουμε να μιλήσουν κάποιοι Σπουδαίοι Άνθρωποι, που σημάδεψαν ανά τους αιώνες τη Φιλοσοφία, την Ποίηση, την Λογοτεχνία την Τέχνη γενικότερα.

Για να ακούσουμε το λόγο τους, να τον ακούσουν αυτοί που αποφασίζουν και νομοθετούν, να τον ακούσει η σε μεγάλο ποσοστό αφιλόζωη ελληνική κοινωνία. Είπαν:

Η Προστασία των ζώων από την κακοποίηση είναι το μεγαλύτερο καθήκον του ανθρώπου, Ζολά

Όλα τα έμψυχα πράγματα πρέπει να θεωρούνται ομοειδή, Πυθαγόρας

Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης του σε σχέση με τα ζώα. Το ότι παρόλα αυτά κάνει το κακό αποδεικνύει την ηθική του κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα, Τολστόι

Μεταξύ των κάθε είδους όντων που περπατάνε και αναπνέουν εδώ πάνω στη γη ο άνθρωπος είναι πιο ελεεινός , Όμηρος

Όταν ο άνθρωπος θέλει να σκοτώσει έναν τίγρη αυτό λέγεται αθλητισμός, όταν ο τίγρης θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο αυτό ονομάζεται σκληρότητα. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του εγκλήματος και της δικαιοσύνης, Μπέρναρ Σω

Η ανθρώπινη ψυχή έχει μεγαλύτερη ανάγκη από το ιδανικό, παρά από το πραγματικό. Με το πραγματικό ζεις, με το ιδανικό υπάρχεις. Λοιπόν, θέλετε να λογαριάσουμε τη διαφορά; Τα ζώα ζουν, οι άνθρωποι υπάρχουν, Ουγκώ

Ο άνθρωπος: το μοναδικό ζώο που προκαλεί στους άλλους πόνο και ταυτόχρονα δεν έχει άλλο σκοπό, Σοπενάουερ Α



Ουγκώ, Τουέιν, Δαρβίνος, Αϊνστάιν, Κάφκα, Όμηρος, Πυθαγόρας, Μέγας Αλέξανδρος...... Και πόσοι χιλιάδες άλλοι μεγάλοι αγαπούσαν και γράφανε για τα ζώα, κάποιοι χιλιάδες χρόνια πριν... Χιλιάδες χρόνια μετά εμείς έχουμε ακόμα αδέσποτα...

Ας προσγειωθούμε τώρα και στη σκληρή για τα ζώα πραγματικότητα και στις δύο μαγικές λέξεις κλειδιά. Στείρωση για το τώρα, Παιδεία για πάντα.

Στροφή 180 μοιρών πρέπει να κάνουν Κυβερνήσεις και Κόμματα από τις μέχρι τώρα και για πολλά χρόνια αποτυχημένες πολιτικές τους για τον περιορισμό και την εξάλειψη του φαινομένου, όνειδος για τη χώρα και Βασανισμός για τα ζώα.ΟΧΙ άλλα κούφια λόγια για και δήθεν φιλοζωία.ΟΧΙ άλλες παταγωδώς αποτυχημένες πολιτικές και πρακτικές .

Δείτε τη πραγματικότητα κατάματα, βγείτε στους δρόμους, κοιτάξτε τι συμβαίνει παντού στη χώρα και επιτέλους πράξτε το σωστό για τα ζώα και τη χώρα. ΟΧΙ άλλα πεταμένα εκατομμύρια για κυνοκομεία , απέτυχε η συνταγή αυτή. Δώστε τα όλα σχεδόν για δημοτικά κτηνιατρεία και στειρώσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις προτείνει κατ' ελάχιστον:

Υποχρέωση όλων των Δήμων για δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου με επιπλέον χώρους για έκτακτα περιστατικά ζώων και πρόσληψη δημοτικού κτηνιάτρου ή κτηνιάτρων .

Υποχρεωτικό μάθημα και βιβλίο στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τα ζώα

Σώμα Αστυνομίας Ζώων στην ΕΛ.ΑΣ σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση με αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή της νομοθεσίας και τις υποθέσεις κακοποίησής ζώων .

Μέτρα για τις συνεχείς εγκαταλείψεις ζώων κυρίως κυνηγόσκυλων και ποιμενικών σκύλων .

Πάταξη της παράνομης εισαγωγής και εκτροφής ζώων συντροφιάς .

Κίνητρα για υιοθεσίες αδέσποτων ζώων .

Λύσεις απλές, αρκεί να υπάρχει στιβαρή και πραγματική πολιτική βούληση και αγνόηση των γνωστών κυκλωμάτων και συντεχνιών, που είναι σε μεγάλο βαθμό υπαίτιοι για τη τραγική εικόνα της χώρας μας με τα προσεγγίζοντα πλέον τα 4.000.000 αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Απαιτούμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα.

Όχι βέβαια με τον εγκληματικό εγκλεισμό τους σε άθλια κυνοκομεία, δημοτικά και ιδιωτικά

Απαιτούμε έργα που θα φέρουν αποτέλεσμα ουσιαστικό και όχι «φρου φρου κι αρώματα».

Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις για το περιβάλλον, τα ζώα, κατά του κυνηγιού

Και ένα πανέμορφο τραγούδι του Ιρλανδού Jon Garstang ,που ζει στη χώρα μας και βοηθάει αδέσποτα ζώα.

Jon is also a professional musician and with the help of two Greek artists cowrote and performed on "underdog" a song for the dogs of Greece