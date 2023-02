Βόλος: Βρέφος πέντε μηνών χρειάζεται επέμβαση στην καρδιά – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Βόλος: Πρόβλημα με τη λειτουργία της καρδιάς του αντιμετωπίζει ένα κοριτσάκι μόλις πέντε μηνών από τον Βόλο. Το βρέφος χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση που θα αποκαταστήσει το ζήτημα και θα επιστρέψει στο παιδί να απολαύσει μία φυσιολογική ζωή.

Όπως ενημερώνει το σωματείο «Παιδική Χαρά», το παιδί πάσχει από σοβαρές στενώσεις δεξιάς και αριστερής πνευμονικής αρτηρίας, οι οποίες δεν επιτρέπουν να φτάνει κανονικά το αίμα στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να μην παίρνει αρκετό οξυγόνο. Η οικογένεια της μικρούλας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο οικονομικό ποσό που απαιτεί μια τέτοιου είδους επέμβαση. Για τον λόγο αυτό, απευθύνθηκε στο σωματείο Παιδική Χαρά, το οποίο κάνει έκκληση σε όλους μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.

Δείτε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ανάρτηση του Σωματείου:

«Όλοι μαζί για να σώσουμε ένα αγγελούδι 5 μηνών.

Ένα βρέφος από τον Βόλο μας έχει άμεσα ανάγκη. Μία μικρή μπεμπούλα μόλις 5 μηνών από την γέννησή της παλεύει με ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στην καρδούλα της. Πάσχει από σοβαρές στενώσεις δεξιάς και αριστερής πνευμονικής αρτηρίας. Αυτές οι στενώσεις δυσκολεύουν το αίμα να φτάσει στους πνεύμονες για να πάρει οξυγόνο. Χωρίς αρκετό οξυγόνο, η καρδιά και το σώμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ότι το παιδί πρέπει να χειρουργηθεί εκτάκτως καθώς κινδυνεύει η ζωή του. Άμεσα πρέπει να γίνει η εισαγωγή της μπεμπούλας. Οι γονείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το ξαφνικό έξοδο κάνουν έκκληση στον κόσμο για να βοηθήσει: «Λατρεύουμε το μωράκι μας και δεν αντέχουμε να σκεφτόμαστε οτι μπορεί να την χάσουμε. Η μικρή μας είναι ταγμένη στον Άγιο Ταξιάρχη. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να της δώσουμε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να κερδίσει αυτή την μάχη για τη ζωή. Σας ζητούμε με όλο μας το είναι να μας στηρίξετε κάνοντας μια δωρεά, όσο μικρή ή μεγάλη μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη σας την βοήθεια.

Κοινοποιούμε παντού. Μην το προσπερνάτε. Ένα μωράκι περιμένει την δική μας έμπρακτη στήριξη για να γίνει καλά.

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Με βάση τη νέα νομοθεσία, το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση, γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name».