Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ – σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – έγινε στη Μεθώνη.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.1 || 24 km S of #Pýlos (#Greece) || 4 min ago (local time 14:44:14). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/eBLensMvqK