Θεσσαλονίκη: Πώς ο Μέσι και ο Ρονάλντο προσελκύουν μικρά παιδιά στο σκάκι

Η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζουν σκάκι μία παρτίδα σκάκι έγινε viral στα social media.

Αυτή τη φωτογραφία αξιοποίησε ο Σκακιστικός Σύλλογος Κορδελιού Ευόσμου προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους μικρούς σκακιστές στο άθλημα, καλώντας τα δύο νέα του μέλη, όπως αποκαλεί -χαριτολογώντας- τους δύο αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, «να περάσουν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους και να αφήσουν τις δικαιολογίες ότι λείπουν στο Κατάρ!».

Είναι μία από τις προσπάθειες του συγκεκριμένου Σκακιστικού Συλλόγου για εξωστρέφεια, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει άλλου είδους δράσεις για τη διάδοση του αθλήματος. Μεταξύ αυτών, μετατράπηκαν κεντρικά σημεία του Ευόσμου και του Κορδελιού σε τεράστιες ανοιχτές σκακιέρες με μεγάλα πιόνια, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι έμαθαν όλα τα «μυστικά» των βασιλιάδων, των αξιωματικών, των πύργων και των απλών στρατιωτών. Με κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια, οι υπεύθυνοι του Συλλόγου βλέπουν τον αριθμό των μικρών σκακιστών να διπλασιάζεται και σε αυτό το πλαίσιο είναι αποφασισμένοι να τις συνεχίσουν.

Τα μαθήματα γίνονται υπό την επίβλεψη σκακιστών κάθε Σάββατο και για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης χρησιμοποιούνται οι αίθουσες διδασκαλίας του 20ου δημοτικού σχολείου Ευόσμου. «Το σκάκι σίγουρα δεν έχει τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ ή του βόλεϊ, δεν είναι εμπορικό άθλημα και δεν έχει φιλάθλους. Έχει μία μοναξιά για τους αθλητές. Είναι όμως ελκυστικό και μαθαίνεις να ζυγίζεις διαφορετικά τα πράγματα σε όλες τις πτυχές της ζωής», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και «ψυχή» του Σκακιστικού Συλλόγου Άρης Πατεράκης.

«Τα περισσότερα παιδιά στον Σύλλογό μας είναι μαθητές δημοτικού, αλλά έχουμε αθλητές που συνεχίζουν ενώ έφτασαν τώρα στην Α’ λυκείου. Μπαίνοντας στην προεφηβεία, τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλάζουν. Όσα παραμένουν, τα έχει κερδίσει το σκάκι για πάντα. Επίσης, μπορεί το σκάκι να είναι πολεμικό παιχνίδι, να κερδίζει περισσότερο τα αγόρια, όμως έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε και πολλά κορίτσια», προσθέτει ο κ. Πατεράκης.

Ανάλογοι Σκακιστικοί Σύλλογοι υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως σε Αμπελόκηπους, Συκιές, Πεύκα, Ωραιόκαστρο, Πολίχνη, Ιωνία, Καλαμαριά, Τριανδρία και στον κεντρικό δήμο που βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής.

(Φωτογραφίες από παλαιότερες εκδηλώσεις του Σκακιστικού Συλλόγου Κορδελιού Ευόσμου)

