Σάμος: Πτώση ελικοπτέρου - Συγκλονίζει η κόρη του Έλληνα διερμηνέα

Η κόρη του 49χρονου Έλληνα διερμηνέα, που έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο, συγκλόνισε με μια ανάρτησή της για τον πατέρα της στα social media.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα της λίγο πριν συμβεί η τραγωδία στη Σάμο ενώ έχει επιλέξει ένα τραγούδι με ένα ιδιαίτερο νόημα.

«Πάρε κανένα τηλέφωνο τον μπαμπά που είναι μόνος του στη Σάμο», της είπε η μητέρα της όπως φαίνεται στο βίντεο. «Δεν μπορώ τώρα, θα πάω βόλτα σε λίγο», ήταν η απάντησή της. Το βίντεο έχει «ντύσει» με ένα τραγούδι της Billie Eilish που λέει «If I knew it all then, would I do it again?», που σημαίνει ότι «αν το ήξερα τότε, θα το έκανα ξανά;».

Οι διαδικτυακοί της φίλοι μάλιστα, βλέποντας αυτό το βίντεο έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. «Μείνε δυνατή», «κοπέλα μου συλλυπητήρια, μείνε δυνατή γιατί αυτό είναι σκληρό αλλά ο μπαμπάς σου δεν θέλει να σε βλέπει να κλαις, μείνε δυνατή», «ήταν ένας ήρωας ο μπαμπάς σου κορίτσι μου, συλλυπητήρια», «ο μπαμπάς σου θα σε βλέπει και θα σε προσέχει», «σε προσέχει από ψηλά, θα είναι πάντα μαζί σου» και «πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ποσό δύσκολο είναι αυτό για εσένα, τα θερμά μου συλλυπητήρια κορίτσι μου» είναι μερικά από τα σχόλια που άφησαν κάτω από το βίντεο.

Σε αυτά απάντησε η ίδια, γράφοντας «σας ευχαριστώ όλους παρά πολύ, μου φτιάξατε τη μέρα».

Δείτε το βίντεο στο προφίλ της στο ΤikTok ΕΔΩ

Πηγή: newsbomb.gr