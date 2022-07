Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλάκη. Σήκωσαν πανό για τον Λιγνάδη στο Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας άρχισε, την Παρασκευή (15/07), και κατά τη διάρκεια της παράστασης «Triptych: The Missing Door, The Lost Room, The Hidden Floor» της ομάδας «Peeping Tom» από το Βέλγιο αναρτήθηκε πανό για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την χώρο της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, το πανό που αναρτήθηκε, έγραφε στα Αγγλικά: «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή».

Μάλιστα, σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., έγραψε: «Εκπληκτική έναρξη στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας απόψε με τη συγκλονιστική παράσταση "Triptych" της βελγικής ομάδας "Peeping Tom". Η κ. Μενδώνη παρότι βρισκόταν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, επέλεξε να αποχωρήσει ελάχιστα λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης. Μάλλον, μετά και τις τελευταίες νοσηρές εξελίξεις, δεν θα ένιωθε και πολύ άνετα μεταξύ των εκατοντάδων θεατών. Με το πανό που σήκωσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στο τέλος της παράστασης και που προφανώς αποθεώθηκαν από το κοινό, δικαίωσαν την απόφαση της...».

Υπενθυμίζεται ότι ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Λιγνάδης, παρότι κρίθηκε ένοχος για δύο περιπτώσεις βιασμών σε πρώτο βαθμό, αποφυλακίστηκε με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του στο Εφετείο, με περιοριστικούς όρους, και αφού καταβλήθηκε το ποσό των 30.000 ευρώ ως εγγύηση.