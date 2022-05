Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ποζάρει χωρίς μάσκα στη φύση

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου επιστρέφει σιγά σιγά στη νέα, δική της κανονικότητα, χωρίς τη μάσκα, με το πρόσωπό της αποκατεστημένο σε μεγάλο βαθμό μετά από διαδοχικά χειρουργεία και κυρίως με μια καινούρια, συναρπαστική ζωή. Σε πρόσφατη ανάρτησή της αυτή η γυναίκα-σύμβολο δύναμης πόζαρε σε ένα καταπράσινο σκηνικό, με μάξι floral φόρεμα που συνδυάζει τα ρομαντικά τυπώματα με το αισθησιακό cut-out στην περιοχή της κοιλιάς.

Στη λεζάντα, η Ιωάννα παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» («Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»), απόλυτα ταιριαστό με το όμορφο τοπίο.

Πρόσφατα την είχε φωτογραφίσει χωρίς μάσκα αλλά και χωρίς μακιγιάζ η Ολυμπία Κρασαγάκη. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, που είχε μοιραστεί μέσω του Instagram ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε την ανάρτησή της στο ourlife.gr