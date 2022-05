Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2022: Όλες οι εξελίξεις

22:15 Ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision 2022 ξεκινά! Η Τσεχία ανεβαίνει απόψε πρώτη στη σκηνή με τους We Are Domi και το δυναμικό Lights Off και πολλά φώτα αναμένα. Ένα πάρτι ξεκινά στο Pala Olimpico!

22:13 Laura Pausini, Alessandro Cattelan και Mika καλωσορίζουν και επίσημα το κοινό.

22:08 Οι τραγουδιστές των 25 χωρών βγαίνουν όλοι στη σκηνή. Μια κίνηση που ορίζει το… πρωτόκολλο του διαγωνισμού από το 2013.

22:03 Μετά την υπέροχη έναρξη με το τραγούδι «Give peace a chance», η Λάουρα Παουζίνι βγαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει με τη μοναδική της φωνή.

22:00 Το σήμα της Eurovision 2022 ηχεί και ο δημοφιλής πανευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός μόλις ξεκινά! Η καρδιά της μουσικής χτυπά απόψε στο Τορίνο της Ιταλίας.

Τον καλύτερό της εαυτό στην Eurovision 2022, στη σκηνή του Pala Olimpico, θα δώσει απόψε η Αμάντα Γεωργιάδη, η οποία θα ερμηνεύσει το «Die together». Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική αυτοβιογραφική μπαλάντα, η Αμάντα διεκδικεί την καλύτερη θέση για την Ελλάδα στον Τελικό.

Απόψε συμμετέχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς και οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ιταλία), ενώ ψηφίζουν και οι σαράντα συμμετέχουσες χώρες. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στη 17η θέση.

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τον μεγάλο τελικό της Eurovision από τη σκηνή του Pala Olimpico, στο Τορίνο της Ιταλίας.

Πρόκειται για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που μεταδίδει LIVE η ΕΡΤ.

Eurovision 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σημερινή βραδιά

Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό Τσεχία Ρουμανία Πορτογαλία Φινλανδία Ελβετία Γαλλία Νορβηγία Αρμενία Ιταλία Ισπανία Ολλανδία Ουκρανία Γερμανία Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν Βέλγιο Ελλάδα Ισλανδία Μολδαβία Σουηδία Αυστραλία Ηνωμένο Βασίλειο Πολωνία Σερβία Eσθονία

Η ελληνική συμμετοχή

Η λιτή αλλά ταυτόχρονα ευρηματική σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής, που φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, η γρήγορη εναλλαγή των ακτίνων του φωτός που εστιάζει στα μάτια της ερμηνεύτριας, μέσα από τα οποία «ζωντανεύει» επί σκηνής μια αληθινή ιστορία απόλυτης αγάπης, συνθέτουν ένα ονειρικό θέαμα υψηλής αισθητικής, που κατέκτησε το τηλεοπτικό κοινό και τις κριτικές επιτροπές, ήδη, από τη βραδιά του Α’ Ημιτελικού, και της χάρισε το εισιτήριο για τον Τελικό.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντα. Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.