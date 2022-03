Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς: Ποιοι διεκδικούν την διάκριση

Έλληνες επιχειρηματίες που δεν πτοούνται από τις δυσκολίες που συναντούν στην πορεία τους και βλέπουν ευκαιρίες για δημιουργία, εκεί που άλλοι βλέπουν εμπόδια. Επενδύουν με συνέπεια στην καινοτομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμη αξία για όλους. Ταυτόχρονα παρακολουθούν και προσαρμόζονται στις σαρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον, και πρωταγωνιστούν στην επανεκκίνηση και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κοινά για τους τέσσερεις Έλληνες επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν νικητές των επιμέρους κατηγοριών του διαγωνισμού της EY που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2021, ο οποίος θα ανακηρυχθεί στη διάρκεια ειδικής τελετής απονομής που θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. O νικητής θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year, που αναμένεται να διεξαχθεί στο Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο του 2022. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά ανέδειξε σε δήλωση του ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, με αφορμή την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του πρώτου μέρους του διαγωνισμού, που έχει εξελιχθεί σε θερμό καθώς διοργανώνεται για όγδοη χρονιά. Το σύνολο των επιχειρήσεων των υποψηφίων που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό, σημείωσαν την περίοδο 2016-2021 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 67%, και δημιούργησαν 43% περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, παρά τον αντίκτυπο των διαφόρων προκλήσεων που κλήθηκαν να διαχειριστούν.

Οι νικητές στις επιμέρους κατηγορίες βράβευσης του διαγωνισμού της ΕΥ

Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021, όπως ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα είναι:

Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας - Γεώργιος Γεράρδος, ιδρυτής και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ

Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας - Γεώργιος Μυλωνάς, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, Αλουμύλ ΑΕ

Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας - Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου, διευθύνων σύμβουλος & συνιδρυτής, Blueground

Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας - Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Η επιχειρηματική τους διαδρομή

Ποια όμως είναι η επιχειρηματική τους διαδρομή; Πότε ξεκίνησαν και με ποιο τρόπο κατάφεραν να φθάσουν στην κορυφή;

Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας»: Γεώργιος Γεράρδος: Το 1969, ο Γεώργιος Γεράρδος, φοιτητής του ΕΜΠ, σε ηλικία 23 χρόνων, με 80.000 δανεικές δραχμές, ιδρύει την εταιρία Πλαίσιο ξεκινώντας από ένα κατάστημα γραφικής ύλης και ειδών σχεδίου, 12 τ.μ. Όντας παράλληλα μηχανικός, πωλητής αλλά και χρήστης των προϊόντων, παρακάμπτει τους ενδιάμεσους προμηθευτές για να προσφέρει στους φοιτητές προϊόντα σε χαμηλές τιμές, εξειδικευμένα στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Αυτή η διπλή ιδιότητα δημιούργησε και την επιχειρηματική βάση της μελλοντικής ανάπτυξης, μέσω τριών πυλώνων: Ανάπτυξη μέσω συνεχούς καινοτομίας. Αντιμετώπιση του πελάτη σαν σχέση για μια ζωή. Για όσους τον γνωρίζουν και συνεργάστηκαν μαζί του στην πορεία του χρόνου του αναγνωρίζουν τις διαχρονική του στρατηγική για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της Πλαίσιο, τόσο στο πλαίσιο της διοικητικής του θέσης όσο και σε συναδελφικό επίπεδο. Το 1985, επόμενη πρωτοπορία αποτελεί ο προσωπικός υπολογιστής TURBO X, που συναρμολογείται στα μέτρα του κάθε πελάτη, με τιμές και εξυπηρέτηση που καθιστούν την τεχνολογία προσιτή στον κάθε Έλληνα. Το 1995, η ανάγκη για αποστολή προϊόντων στον χώρο του πελάτη δημιουργεί τον πρώτο κατάλογο στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με call center και αποστολή την επόμενη ημέρα. Έτσι, προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, το οποίο δημιουργεί την ανάγκη για πολύ εξελιγμένες υποδομές logistics. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2009 δημιουργείται το state-of-the-art κέντρο logistics και διανομής στη Μαγούλα Αττικής. Η ορθότητα της επιλογής του να επενδύει συνεχώς σε υποδομές, επιβεβαιώθηκε τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όταν μέσα σε δύο μήνες, 230.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις εξυπηρετήθηκαν με μέσο χρόνο παράδοσης μόλις 2-3 ημέρες. Όπως έχει ανακοινωθεί, σήμερα, στη μετά-COVID εποχή, η ομάδα των 1.500 ανθρώπων της Πλαίσιο, σχεδιάζει το αύριο με συνεχές diversification, μέσω ενός συνεχώς εξελισσόμενου πολυκαναλικού οργανισμού.

«Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»: Γεώργιος Μυλωνάς Ο νικητής της κατηγορίας «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας», με καταγωγή από τις Σέρρες, μεγάλωσε σε επιχειρηματικό περιβάλλον και, από πολύ νωρίς, μόλις στα 25 του χρόνια, ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής βιομηχανίας αλουμινίου. Το 1988, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, ιδρύοντας την Alumil, με έδρα το Κιλκίς.

Η επιτυχία ήρθε αμέσως, με ισχυρή ανάπτυξη κάθε χρόνο, ίδρυση των πρώτων θυγατρικών στα Βαλκάνια και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 και, στη συνέχεια, η ελληνική δημοσιονομική κρίση, έμελλαν να θέσουν μεγάλες και πολυεπίπεδες προκλήσεις στην πορεία της εταιρείας. Η απάντηση του επιχειρηματία ήταν η επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα παγκόσμιας εμβέλειας, στην έρευνα και ανάπτυξη και στη διείσδυση σε νέες αγορές. Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σχεδόν 100 ανθρώπων, που σχεδιάζει αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου και επινοεί συνεχώς νέες λύσεις, ενώ συστήματά της κοσμούν μερικά από τα πιο εξελιγμένα και εμβληματικά κτίρια στον κόσμο. Παράλληλα, η Alumil έχει αναπτύξει νέα γραμμή παραγωγής «πράσινου» αλουμινίου, η οποία είναι από τις πιο προηγμένες στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί να υλοποιεί έργα σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Με πάνω από 80% ποσοστό εξωστρέφειας, η Alumil σήμερα αποτελεί κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου και, κυρίως, ανάπτυξης και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, με ένα πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμα, που εκτείνεται σε 62 χώρες, μέσω 32 θυγατρικών σε όλες τις ηπείρους, 12 εργοστασίων και 2.600 εργαζομένων.



«Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»: Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου: Ο νικητής της κατηγορίας «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας» ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εργασίας του, έχοντας ζήσει σε 15 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο, η συνειδητοποίηση ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν είναι αρκετά για όσους ταξιδεύουν συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλουν μια πιο προσωποποιημένη, οικιστική εμπειρία, στάθηκε αφορμή για τη σύλληψη της ιδέας πίσω από την Blueground και την ίδρυσή της το 2013. Ξεκινώντας τη δράση της αρχικά από την Αθήνα, σήμερα, η Blueground, είναι παγκόσμια ηγέτιδα στον χώρο του PropTech, με πάνω από 6.500 διαμερίσματα σε 18 πόλεις παγκοσμίως, απασχολώντας περισσότερους από 600 ανθρώπους. Η καινοτομία και η τεχνολογία βρίσκονται στην καρδιά της Blueground. Παντρεύοντας το real estate με μια τεχνολογική πλατφόρμα, έχει ως στόχο να κάνει τη διαδικασία αναζήτησης, μίσθωσης και εγκατάστασης σε ένα νέο διαμέρισμα, γρήγορη και εύκολη, παρέχοντας μια πλήρως ψηφιοποιημένη εμπειρία πελάτη.

Παρά το ισχυρό χτύπημα που δέχτηκαν τα ταξίδια και ο κλάδος της φιλοξενίας από την επέλαση του COVID-19, η προσαρμοστικότητα, η επιμονή και η ανάληψη ρίσκων, βοήθησαν να μετατρέψουν την πρόκληση σε καταλύτη θετικών αλλαγών, με τη Blueground να επανατοποθετείται στρατηγικά και να διατηρεί την πληρότητα των διαμερισμάτων της σε υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Όπως έχει ανακοινωθεί, η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση του παγκόσμιου αποτυπώματός της σε συνολικά 50 πόλεις σε όλον τον κόσμο έως το 2025.

«Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας»: Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος: Σε ηλικία 12 ετών ο πατέρας του Γιώργος Αποστολόπουλος πήρε την απόφαση να ιδρύσει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, γεγονός καταλυτικό για τον νικητή της κατηγορίας «Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας», που απέκτησε από νωρίς επιχειρηματικά ερείσματα. Όντας ακόμη φοιτητής, συντόνισε την προετοιμασία για την εισαγωγή της θυγατρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο, ενώ το 1997, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, κλήθηκε να αναλάβει την ενσωμάτωση του Απολλωνείου Θεραπευτηρίου στο Ιατρικό. Η εμπειρία αυτή στάθηκε αφορμή για να εμπνευστεί τη δημιουργία του oμίλου το 2002, μέσω τριπλής συγχώνευσης και λειτουργικής ενοποίησης των επιχειρηματικών μονάδων του. Από το ξεκίνημά του, το Ιατρικό θεωρήθηκε πρωτοπόρο στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα, με την πορεία του να είναι συνυφασμένη με την επιστημονική καινοτομία. Όπως έχει ανακοινωθεί, μεταξύ πολλών διακρίσεων και πρωτοποριών, του Ιατρικού συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος οργανισμός στη χώρα που επένδυσε και εισήγαγε τη ρομποτική χειρουργική, το υβριδικό χειρουργείο, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και εν γένει ιατρική τεχνολογία αιχμής σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων και ειδικοτήτων όπως η καρδιολογία, η ογκολογία και η αγγειοχειρουργική.

Ο όμιλος αποτελεί σήμερα κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας 8 υπερσύγχρονα νοσοκομεία, με δυναμικότητα 1.200 νοσηλευτικών κλινών, απασχολώντας περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, και συνεργαζόμενος με 2.800 γιατρούς. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ιατρικό, όπως έχει ανακοινώσει, επικεντρώνεται στη δημιουργία κλίμακας και οικοσυστημάτων μέσω στρατηγικών συνεργασιών, υπηρετώντας τις νέες τάσεις και δυνατότητες της ιατρικής που θα επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει περισσότερο και με καλύτερη υγεία.

Στο πρόσωπο των τεσσάρων επιχειρηματιών που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη του επιχειρηματία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year εκπροσωπείται το Ελληνικό επιχειρείν που παρά τις όποιες διαχρονικές δυσκολίες και εμπόδια που προκύπτουν καταφέρνει όχι μόνον να ορθοποδήσει αλλά και να αναδειχθεί και να επεκταθεί. Τον Έλληνα επιχειρηματία που σε πολλές περιπτώσεις δεν ακολουθεί μόνον τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και όποια δεδομένα προκύπτουν σε κάθε επιμέρους κλάδος τις οικονομίας αλλά τις συνδιαμορφώνει, κάτι που αναγνωρίζεται πλέον σε διεθνές επίπεδο. Με αποτέλεσμα, το πιο ουσιαστικό. Να διατηρεί αλλά και να αυξάνει σε σταθερή βάση των αριθμό των θέσεων εργασίας, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους ανθρώπους του της συνεχούς εκπαίδευσης και δυνατότητας προσωπικής εξέλιξης στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού, η μοναδικότητα του θεσμού EY Entrepreneur Of The Year Trademark , έγκειται στο ότι αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο και όχι μόνο περιφερειακό ή τοπικό γεγονός. Η δυναμική την οποία απέκτησε ο θεσμός σε διεθνές επίπεδο, οδήγησε την EY να καθιερώσει, για πρώτη φορά, το 2001, εκδήλωση στο Μόντε Κάρλο, με τη συμμετοχή όλων των επιμέρους εθνικών νικητών του διαγωνισμού, για την ανάδειξη του ΕΥ World Entrepreneur Of The Year Trademark (WEOY). Έκτοτε, ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Μονακό, αναδεικνύοντας σε διεθνές επίπεδο αξιόλογους επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινοτόμο σκέψη, το όραμα και την αποφασιστικότητά τους, αλλάζουν τα δεδομένα, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Το forum του World Entrepreneur Of The YearTM της ΕΥ, αποτελεί μία γιορτή της επιχειρηματικότητας, όπου παγκοσμίου φήμης καινοτόμοι επιχειρηματίες και επιχειρηματικοί ηγέτες από περισσότερες από 60 χώρες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις με κορυφαίες προσωπικότητες, αναζητώντας πρωτοποριακούς τρόπους ανάπτυξης. Μέσα από συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις, διακεκριμένοι ομιλητές αποκαλύπτουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Ο τελικός νικητής που θα ανακοινωθεί στην ελληνική Τελετή Απονομής την άνοιξη του 2022, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό ΕΥ World Entrepreneur Of The Year Trademark , τον Ιούνιο του 2022, όπου θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τους πλέον καταξιωμένους επιχειρηματίες από περισσότερες από 60 χώρες.