Πόλεμος στην Ουκρανία: Σταμάτησε η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη - Δεν τηρήθηκε κατάπαυση του πυρός

Αναβάλλεται η εκκένωση της Μαριούπολης και της Βολνοβάχα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Μαριούπολης.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν ασταμάτητα, δεν τηρήθηκε από την ρωσική πλευρά η εκεχειρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν τήρησε την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί προκειμένου να μπορεί ο άμαχος πληθυσμός να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές αυτές.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν τηρούν τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός κατά μήκος όλης της διαδρομής απομάκρυνσης των αμάχων.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης είπε ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να βομβαρδίζονται καθώς προσπαθούν να φύγουν από την πόλη. Ανέφερε στο BBC ότι «στην αρχή μας είπαν ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν για λίγο, αλλά μετά συνέχισαν να χρησιμοποιούν σκληρό πυροβολικό και ρουκέτες για να βομβαρδίσουν τη Μαριούπολη. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος».

Ο αντιδήμαρχος είπε, επίσης, ότι οι αρχές της πόλης έλαβαν πληροφορίες ότι διεξάγονται μάχες «στον δρόμο προς τη Ζαπορίζια», καθιστώντας τον επισφαλή.

«Κατανοούμε ότι [η κατάπαυση του πυρός] δεν ήταν αληθινή από τη ρωσική πλευρά και συνεχίζουν να καταστρέφουν τη Μαριούπολη. Αποφασίσαμε να γυρίσουμε τους πολίτες μας πίσω γιατί δεν είναι ασφαλές να είναι στους δρόμους». Τόνισε, δε, ότι ο βομβαρδισμός της πόλης και οι μάχες στο δρόμο προς τη Ζαπορίζια καθιστούν «αδύνατη την εκκένωση των ανθρώπων».

Απομάκρυνση των αμάχων από την Μαριούπολη

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απομάκρυνση των αμάχων από τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, αφού οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν περικυκλώσει την πόλη και προελαύνουν αλλού στη χώρα, ανακοίνωσαν προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα σφοδρές μάχες μαίνονται γύρω από το Κίεβο.

Η ανακοίνωση περί απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, ο οποίος ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την κατάκτηση της πόλης από τους Ρώσους, έγινε την ώρα που Κίεβο και Μόσχα ετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο.

Όμως οι πιθανότητες να υπάρξει πρόοδος σε αυτές είναι εξαιρετικά μικρές, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποίησε ότι ο διάλογος με το Κίεβο δεν θα είναι εφικτός παρά μόνο αν γίνουν δεκτές «όλες οι απαιτήσεις της Ρωσίας», κυρίως το «ουδέτερο και μη πυρηνικό» καθεστώς της Ουκρανίας και «η υποχρεωτική της αποστρατιωτικοποίηση».

Παράλληλα ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Χερασένκο δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις πόλεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών.

«Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες όπως αυτή για όλες τις άλλες περιοχές», επεσήμανε.

Έπειτα από δέκα ημέρες πολέμου ο απολογισμός των νεκρών είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Κίεβο κάνει λόγο για τουλάχιστον 350 αμάχους νεκρούς, όπως και περισσότερους από 9.000 Ρώσους στρατιώτες, χωρίς να αναφέρεται στις απώλειες μεταξύ του ουκρανικού στρατού.

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει ανακοινώσει ότι 2.870 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την ουκρανική πλευρά και 498 από τη ρωσική.

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν ήδη φύγει από την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η κατάληψη της Μαριούπολης, που πολιορκείται και βομβαρδίζεται από τους Ρώσους εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, θα αποτελέσει σημαντική καμπή για τη σύγκρουση.

Θα επιτρέψει να ενωθούν οι ρωσικές δυνάμεις που προέρχονται από την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, και οι οποίες ήδη έχουν καταλάβει τα λιμάνια- κλειδί Μπερντιάνσκ και Χερσώνα με τις δυνάμεις των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία.

Το 2014 η Μαριούπολη, μια πόλη με περίπου 450.000 κατοίκους, είχε αντισταθεί στις επιθέσεις των φιλορώσων ανταρτών.

«Η απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού θα ξεκινήσει στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης, λίγη ώρα αφού η Μόσχα επεσήμανε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο για προσωρινή κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα πιο βόρεια.

Από τις 09:00 (τοπική ώρα) «η ρωσική πλευρά κήρυξε καθεστώς σίγασης (των όπλων) και ανακοίνωσε το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των πολιτών» των δύο πόλεων, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι και τα σημεία εξόδου συμφωνήθηκαν από κοινού με το Κίεβο.

«Δειλή και τρομοκρατική»

Σήμερα το πρωί ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ σε ανάρτησή του στο Facebook παραδέχθηκε ότι οι Ρώσοι έχουν σημειώσει προόδους σε πολλές κατευθύνσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ελέγχουν «ένα μικρό κομμάτι» της χώρας και προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί μαχητές «τους απωθούν».

«Ο μεγάλος στρατός δείχνει την πραγματική, δειλή και τρομοκρατική του φύση, ικανή να επιτεθεί σε αμάχους -γυναίκες, παιδιά, άοπλους πολίτες», αλλά «ο εχθρός θα απαντήσει για κάθε ζωή που θα χαθεί, για κάθε δάκρυ που θα προκληθεί», τόνισε ο Ρέζνικοφ.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος εξακολουθεί να βομβαρδίζει τα περίχωρα του Κιέβου, κυρίως τα βορειοδυτικά και τα ανατολικά, ανακοίνωσε ότι οι φιλορώσοι αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ελέγχουν έξι πόλεις στην επαρχία Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν σημειώσει προόδους και στον νότο, καταλαμβάνοντας δέκα χωριά και περιοχές.

Μεταξύ της Μαριούπολης και του Κιέβου ο ρωσικός στρατός ελέγχει από χθες Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όπου από τα πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού προκλήθηκε πυρκαγιά.

Η Μόσχα από την πλευρά της κατηγόρησε «ομάδες Ουκρανών δολιοφθορέων με τη συμμετοχή μισθοφόρων» για την πυρκαγιά αυτή.

Οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν ότι «θα επιβάλλουν νέες αυστηρές κυρώσεις σε απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα».

Αν και υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «να τερματιστεί» αυτή η σύγκρουση, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι η Συμμαχία δεν μπορεί να απαντήσει στο αίτημα του Κιέβου να δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Αυτό θα σήμαινε «να στείλουμε αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στον ουκρανικό εναέριο χώρο» για να «καταρρίψουμε ρωσικά αεροσκάφη» και με αυτό τον τρόπο «θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια ευρεία σύρραξη», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε έντονα. Το ΝΑΤΟ «έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση των βομβαρδισμών των πόλεων και των χωριών της Ουκρανίας αρνούμενο να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων», κατήγγειλε.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν τηρούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη (τοπικές αρχές) - Μόσχα και Μινσκ συζητούν για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αλλοδαπούς

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στην Ουκρανία κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν τηρούν τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός κατά μήκος όλης της διαδρομής απομάκρυνσης των αμάχων. "Διαπραγματευόμαστε με τη ρωσική πλευρά για να επιβεβαιώσουμε την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος όλου του δρόμου", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε με τον Λευκορώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Μακέι σχέδια για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στην Ουκρανία, από τους οποίους θα μπορέσουν να φύγουν από τη χώρα οι αλλοδαποί, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Περιθώριο πέντε ωρών ν φύγουν οι άμαχοι

Οι άμαχοι θα μπορούν να φύγουν από τη Μαριούπολη από τις 12:00 ως τις 17:00 (ώρα Μόσχας, 11:00- 16:00 ώρα Ουκρανίας και Ελλάδας) ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 11η μέρα. Η Ρωσία σφυροκοπά τις μεγάλες πόλεις

Νωρίτερα σήμερα τα ρωσικά στρατεύματα, που έχουν περικυκλώσει τη Μαριούπολη η οποία βρίσκεται στην Αζοφική θάλασσα, ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Οι ρωσικές δυνάμεις κήρυξαν προσωρινή κατάπαυση του πυρός και στη Βολνοβάχα, περίπου 60 χιλιόμετρα πιο βόρεια, προκειμένου να απομακρυνθούν και από εκεί οι άμαχοι.

Η ανακοίνωση για την εκκένωση της Μαριούπολης

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι οι άμαχοι θα μπορέσουν να κατευθυνθούν προς τη Ζαπορίζια, που βρίσκεται 220 χιλιόμετρα στα βορειοδυτικά, χρησιμοποιώντας είτε λεωφορεία που έχουν ναυλωθεί για την περίστασή είτε τα δικά τους αυτοκίνητα.

Η σημερινή απομάκρυνση των αμάχων θα είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν.

“Συνολικά θα χρειαστούν πολλά στάδια εκκένωσης στη διάρκεια πολλών ημερών, ώστε να μπορέσουν να φύγουν όλοι όσοι το επιθυμούν”, σημείωσαν σε ανάρτησή τους στο Telegram οι αρχές της Μαριούπολης.

“Με δεδομένο ότι η πόλη μας βρίσκεται συνεχώς στο έλεος των πυρών των κατακτητών, δεν υπάρχει άλλη λύση”, εκτίμησε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Ο έλεγχος της Μαριούπολης είναι στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία, διότι θα της επιτρέψει να ελέγχει έναν διάδρομο που θα ενώνει την Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, με τις περιοχές που ελέγχουν οι φιλορώσοι αντάρτες αυτονομιστές στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ήδη οι αντάρτες και ο ρωσικός στρατός ένωσαν τις δυνάμεις τους την Τρίτη στα παράλια της Αζοφικής θάλασσας, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Κατάπαυση του πυρός για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από Μαριούπολη και Βολνοβάχα ανακοίνωσε η Μόσχα

