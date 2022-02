Γλυκά Νερά: Ο συζυγοκτόνος στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής του ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Καρολάιν

Την οργή του συζυγοκτόνου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου φαίνεται πως έχει προκαλέσει το ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 5 για τη δολοφονία της Καρολάιν, τον περασμένο Μάιο, στα Γλυκά Νερά.

Ο δράστης της δολοφονίας θα στραφεί νομικά κατά της εταιρίας παραγωγής του βρετανικού ντοκιμαντέρ, που προσπάθησε να ρίξει φως στο στυγερό έγκλημα που σόκαρε και εξόργισε την Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορός του. Η 19χρονη Καρολάιν καταγόταν, εξάλλου, από τη Βρετανία γεγονός που προκάλεσε από την αρχή το ενδιαφέρον των βρετανικών ΜΜΕ.

Ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης τόνισε σε δήλωσή του στον Alpha, ο δικηγόρος τόνισε: “Είναι σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε για μία ολική καταστροφή και για την οικογένειά του και για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό η συζήτηση να ήταν στο τι νομικά μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εις βάρος της εταιρείας”.

Η γειτόνισσα της Καρολάιν μιλά για πρώτη φορά – Το τηλεφώνημα του συζυγοκτόνου τη βραδιά της δολοφονίας

Η γειτόνισσα της Καρολάιν και του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, μιλά για πρώτη φορά για τη δολοφονία στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, που προκάλεσε σοκ, οργή και αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη. Πρόκειται για τη γυναίκα, που διαμένει στη γειτονική μεζονέτα, και δέχτηκε το τηλεφώνημα του συζυγοκτόνου, λίγο μετά το έγκλημα.

Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Caroline: The Murder That Fooled the World” (“Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο”), που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Channel 5.

Η γειτόνισσα του ζευγαριού περιγράφει το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, το βράδυ της δολοφονίας. Ο συζυγοκτόνος ζητούσε δήθεν για βοήθεια, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να παραπλανήσει τις Αρχές και να παρουσιάσει την εκδοχή του για “ληστεία μετά φόνου”. Η γυναίκα είχε καθημερινές επαφές με το ζευγάρι και περισσότερο με την άτυχη Καρολάιν.

“Θυμάμαι τη στιγμή που έμαθα ότι ομολόγησε ο Μπάμπης. Εκεί πάθαμε όλοι σοκ. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα” λέει η γυναίκα στην κάμερα του Channel 5.

“Με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό μου και ακούω τον Μπάμπη, που εκείνη την ώρα δεν τον καταλάβαινα τι μου έλεγε, σαν να ζητάει βοήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι μου λέει. Πετάγομαι από το κρεβάτι μου αναστατωμένη, ξυπνάω τον σύζυγό μου. Πάνω στον πανικό μου να ντυθώ, κλείνω το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο στη συνέχεια, το σηκώνει και τον ακούω να φωνάζει…”, περιγράφει.

Στις δηλώσεις της, η γειτόνισσα του ζευγαριού επισημαίνει: “Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το παιδί που γνώριζα έφτασε να κάνει αυτό το τρομερό πράγμα. Αυτή την πράξη”.

Αναφερόμενη στην Καρολάιν, τονίζει: “Η απώλειά της είναι πολύ μεγάλη. Ζει μέσα στην καρδιά μου και στη σκέψη μου. Την αγαπώ. Δεν μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί ζει μέσα μου”.

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος για τη δολοφονία της Καρολάιν – Ο Μπάμπης, η γλώσσα του σώματος και… το τηλεφώνημα με τη μύτη

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος είναι ένας από τους ειδικούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 5 για τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον περασμένο Μάιο, στα Γλυκά Νερά.

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν δημόσια για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Ο ίδιος εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τις αμφιβολίες του για το κίνητρο του εγκλήματος, με δεδομένο ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ληστεία μετά φόνου.

Αυτό ήταν άλλωστε το “σενάριο” που είχε κατασκευάσει ο συζυγοκτόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του. Ύστερα από 37 ημέρες “θέατρο” ο πιλότος, ομολόγησε ότι εκείνος ήταν που δολοφόνησε την 19χρονη Καρολάιν, τοποθέτησε το 11 μηνών βρέφος τους πάνω στο άψυχο σώμα της, σκότωσε τον σκύλο τους και σκηνοθέτησε τη “ληστεία μετά φόνου”.

Στις δηλώσεις του στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο “Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο”, ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στη γλώσσα του σώματος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και στα στοιχεία εκείνα που τον έκαναν να έχει τις αμφιβολίες του για τα όσα υποστήριζε ο πιλότος στις Αρχές. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι επιχειρούσε και ο ίδιος επί 10 λεπτά να καλέσει με τη μύτη του ένα νούμερο -όπως ισχυρίστηκε ότι έκανε ο… “δεμένος” συζυγοκτόνος- αλλά δεν τα κατάφερε.

“Όταν ένας άνθρωπος έρχεται σε επαφή με κάποιον άλλον άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε εκδορές. Κάτι που δεν υπήρξε στο σώμα της Καρολάιν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ιδρώτας”, είπε ο Θανάσης Κατερινόπουλος αναφορικά με τα στοιχεία στη σκηνή της δολοφονίας, στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά.

Σχολιάζοντας το τηλεφώνημα που έκανε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, μετά το στυγερό έγκλημα, στο “100”, ο Θανάσης Κατερινόπουλος είπε: “Δεν σας κρύβω ότι είχα 10 λεπτά που δοκίμαζα στο κινητό μου τηλέφωνο, να καλέσω με τη μύτη ένα νούμερο. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καλέσω. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος… Πώς τα κατάφερε και κάλεσε το ‘100’ με τη μύτη… Ενίσχυσε όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως είχαν για το κατηγορητήριο εις βάρος του. Η τεχνολογία βοηθάει στις εξιχνιάσεις εγκλημάτων”.

Ειδική αναφορά έκανε στη διαδικασία ανάκρισης και στη γλώσσα του σώματος του συζυγοκτόνου. “Όταν αρχίζει η ανάκριση δίνεις σημασία σε δύο γλώσσες. Το πρώτο πράγμα που δίνεις σημασία βέβαια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει κανείς στα χέρια του. Από εκεί και πέρα δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα του σώματος και στη γλώσσα του στόματος…”, είπε αρχικά ο κ. Κατερινόπουλος και τόνισε ότι η γλώσσα του σώματος του Μπάμπη “μίλησε” από την πρώτη ημέρα. “Πήρε αγκαλιά το παιδάκι του και δεν το άφηνε να φύγει. Δεν το έδινε σε ξένα χέρια. Μίλησε με σκυμμένο κεφάλι”, είπε μεταξύ άλλων σημειώνοντας ότι αυτά αποτελούν στοιχεία, αν και όχι αποδεικτικά.

Αναφερόμενος στα όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί, όταν μπήκαν για πρώτη φορά στη μεζονέτα του ζευγαριού, σχολίασε: “Όσο επαγγελματίας, σκληρός και ψυχρός να είσαι, και όση εμπειρία και να έχεις από τέτοια εγκλήματα, όταν πας σε έναν χώρο, βρίσκεις ένα άτομο νεκρό, ένα μωρό παιδί πάνω στο άψυχο κορμί και ένα σκυλί κρεμασμένο, πνιγμένο ουσιαστικά στη σκάλα του σπιτιού, αυτά είναι σοκαριστικά”.

