Πού γίνονται σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου δωρεάν rapid test

Δωρεάν rapid test διενεργούν και σήμερα Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Negative test result by using rapid test device for COVID-19, novel coronavirus 2019 found in Wuhan, China

Τα 157 σημεία που θα γίνονται δωρεάν Rapid Test

Δ. Αμαρουσίου, σταθμός ΗΣΑΠ Μαρούσι, 09:30-15:00

Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00

Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00

Δ. Γλυφάδας, Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κων/νου, 09:30-15:00

Δ. Περιστερίου, Δημοτικά καταστήματα – γραφεία Ερυθρού Σταυρού έναντι της πλατείας Δημαρχείου –στάση «Μετρό Περιστέρι», 12:00-18:00

Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο), 09:00-15:00

Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως, 09:00-15:00

Δ. Διονύσου, Πεντζερίδου 3, πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Στεφάνου, 09:30-15:00

Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κεντρική Πλατεία Γαρδένιας, Κίμωνος και Παγκάλου,(απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00

Δ. Αχαρνών, πλατεία Καράβου, 09:00-15:00

1ο πολυδύναμο κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2103626869, 210362869)

2ο πολυδύναμο Κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2109239865, 2109249787)

3ο Δημοτικό Ιατρείο-Πετράλωνα, θεσσαλονίκης & Ηρακλειδών, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2103427515, -513, 2103469165)

4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2105121921, 2105157239)

5ο Δημοτικό Ιατρείο-Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2102015510, -511, 2102015559)

6ο πολυδύναμο Κέντρο- Δημοτικό Ιατρείο-Κυψέλη, Χανίων 4Β, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2108836200, 2108220209)

7η Δημοτική Κοινότητα, Αμπελόκηποι, Πανόρμου 59, (είσοδος από Βραστόβου), 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού, 2106993487)

Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 12:00-19:00

Δ. Πυλαίας, Α ΚΑΠΗ Πυλαίας, Πολυτεχνείου 11, 09:30 – 15:00

Δ. Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Β ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55 , 09:00-15:00

Δ. Νεάπολης-Συκεών,δημαρχείο Συκεών, Ι. Μιχαήλ 1, 09:30-15:00

8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Κάτω Τούμπα, Αρτάκης 9, 10:30-13:30

Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53,10:30-13:30

Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30

Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά 09:00 -15:00

Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου, 08:30 -14:00

Αιτωλοακαρνανία,ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 08:30-14:30

Αιτωλοακαρνανία,Κοινοτικό Κτίριο, Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00

Άνδρος, Κ.Υ Άνδρου, 09:00 – 17:00

Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00

Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00

Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-15:30

Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:00-15:00

Αρκαδία, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Κάτω Δολιανά, 09:00-11:30

Αρκαδία, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Άγιος Ανδρέας, 12:30-14:00

Άρτα, Κέντρο Υγείας (ISO BOX), 09:00-15:00

Άρτα, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, 09:00-15:00

Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:30-20:30

Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου- Οίκημα Μάνας και Παιδί, 09:00-15:00

Αχαΐα, Πάτρα, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 09:00-14:30

Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο Θήβας, 09:00-15:00

Βοιωτία, Κοινοτικό Κατάστημα Δομβραίνας, 10:00-14:00

Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 09:00-15:30

Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 – 14:00

Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, 09:00 -15.00

Έβρος, Ιατρείο Τυχερού, 10:00 -14:00

Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζίγκμπουργκ 10, 08:30 -16.00

Έβρος,Πλατεία Δασίου Ορεστιάδας, 10:00 -13.00

Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00

Εύβοια, Χαλκίδα, 4ο Καπη Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, Περιοχή Πειραϊκη Πατραϊκή, όπισθεν 4ου Λυκείου, 09:00 – 15:00

Εύβοια, Ιστιαία, Κλειστό Γυμναστήριο Ιστιαίας, 08:30 – 15:00

Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.30-13.00

Ζάκυνθος, Κ.Υ. Πρώην ΙΚΑ, 09:00-15:00

Ηλεία, Αμαλιάδα Δημαρχείο, 09:00-14:30

Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία- πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00

Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00

Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00

Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

Ηράκλειο, ISOBOX – Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-18:00

Ηράκλειο, ISOBOX – Πλατεία Δημαρχείου Γαζίου, Δ. Μαλεβιζίου, 09:00-15:00

Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-15:00

Θεσπρωτία, Γ.Ν. Φιλιατών, 08:30-13:30

Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο “Πάνθεον”, 09:00-17:00

Θεσπρωτία, Δημαρχείο Πλαταριάς, 10:00-14:00

Ικαρία, Κ.Υ Ευδηλου, 09:00 – 16:00

Ικαρία, Καρκινάγρι, 10:00 – 15:00

Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00

Καβάλα, Κέντρο Υγείας, Χρυσούπολη, 08:30-15:30

Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00 – 15:00

Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, 10:00 – 14:00

Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 09:00-17:00

Λέρος, Δημοτικό κτίριο Δόνα, 09:00 – 14:00

Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00

Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00 -14:00

Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 08:00-10:00

Καρδίτσα, Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, 10:30-12:30

Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρ. Πολυτεχνείου 12, 13:00-15:00

Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30

Καστοριά, Άργος Ορεστικό, 09:30 – 12:30

Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-14:30

Κεφαλονιά, Ερισσος-Τουλιατα, 10:00-15:00

Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30

Κιλκίς, Πλαγιά, Πολιτιστικός Σύλλογος, 09:00-11:00

Κιλκίς, Δροσάτο, Πολιτιστικός Σύλλογος, 12:00-14:00

Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:30-14:00

Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15

Κοζάνη, Πλατεία Νίκης, 10:00- 13:00

Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-15:30

Κόρινθος, Δημοτικό κτίριο BEAU RIVAGE, Ποσειδώνος και Ηρας 2, Παραλία Λουτρακίου, 09:30-14:30

Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89, 9:30-16:30

Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, 09:30- 14:30

Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης 08:00-15:30

Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 08:00-15:30

Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 8:00-18:00

Λάρισα, Ελασσόνα ΚΑΠΗ, 09:00-15:00

Λάρισα, Στέκι ηλικιωμένων Άγιος Θωμάς, Εργατικές Κατοικίες, 08:00-15:30

Λάρισα, Μύλο του Παππά, 08:00-15:30

Λάρισα, Κέντρο Υγείας Γόννων, 09:00-12:00

Λάρισα, Στέκι Νέας Πολιτείας. Θεοδωρακοπούλου & Καΐρη, 08:00-15:30

Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00

Λέσβος, Κ.Υ Μυτιλήνης, 08:30 – 15:45

Λέσβος, πίσω πλευρά δημοτικού θεάτρου, 10:00 – 14:00

Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:00

Λήμνος, Μύρινα, παλαιό θυρωρείο Γ.Ν Λήμνου, Ηφαίστου 1, 08:45-14:45

Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:30-15:30

Μαγνησία, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-15:30

Μαγνησία, Αλμυρός, Αγίου Τρύφωνος 2,Έναντι Κ.Υγείας,09:30-14:30

Μαγνησία, Μεταξουργείο,Αναπαύσεως και Καραμπατζάκη,08:30-14:30

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα “Α. Κουμουνδούρος”, 08:30 – 15:30

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Είσοδος Μεγάρου Χορού (Εκπαιδευτικοί/Μαθητές), 12:30 – 19:30

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Κεντρική Αγορά, 08:30 – 13:30

Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 – 14:30

Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δασκαρόλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 08:30 -15:00

Ναξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου, Χώρα. 07:30-14:30

Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00

Πάρος, ΚΑΠΗ Παροικιάς, 12:00-15:00

Πάρος, πλατεία Νάουσας, 09:00-11:00

Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό Κέντρο, Πάτμιον, 08:00-15:00

Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30

Πέλλα, Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, 09:00 – 14:30

Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00

Πιερία, Αστική Σχολή, Ειρήνης 10, 08:30-15:30

Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-14:00

Πρέβεζα, ΚΑΠΗ Καναλακίου, Καναλάκι, 09:00-11:00

Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο Πάργας, Πάργα, 11;30-13:00

Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00

Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00

Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-14:00

Ροδόπη, Δημοτικό Κτίριο Βενιζέλου, Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00 – 14:00

Ροδόπη, Βασιλείου Κουτουμάνη, Σάπες, 09:00 – 14:00

Ρόδος, 1o χλμ Ρόδου Καλλιθέας, πλησίον λαϊκής αγοράς, 09.00-14.30

Ρόδος, Παλιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.30-15.00

Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου, 08:15-14:00

Σάμος, Isobox Κ.Υ. Καρλοβάσου, 08:00-14:00

Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30

Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου, 08:00-15:30

Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας, 10:00 – 14:00

Τήνος, Κ.Υ. Τήνου, 08:00 – 16:00

Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30

Τρίκαλα, Ε Καπή, 10:00-15:30

Τρίκαλα, Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00

Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 – 15:00

Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμία-Χώρος Εκδοτηρίων, 10:00 – 15:00

Φθιώτιδα, Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα, Καμένα Βούρλα, 11:30 – 14:30

Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30

Φλώρινα, Συνταγματάρχου Σωτηρίου 1, Αίθουσα ΚΑΠΗ 09:00 -14:30

Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00

Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, 09:00 – 15:00

Χανιά, Αύλειος χώρος 2ου Κ.Υ Χανίων (1η – 2η ΤΟΜΥ), 08:30 – 14:30

Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κ.Υ Χανίων (Λεωφ. Καραμανλή 99) 11:30 – 16:30

Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη , 09:30 – 14:00

Χίος, πλατεία Βουνακίου, 09:00-14:30