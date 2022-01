Επιστροφή στα Σχολεία υπό την σκιά της Όμικρον και με νέα μέτρα

Μία απόφαση που προβληματίζει όπως φαίνεται αρκετούς γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και υγειονομικούς που βλέπουν τα κρούσματα στα παιδιά να εκτοξεύονται και τα ποσοστά εμβολιασμού να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Κάποιοι άλλοι συμφωνούν με την επάνοδο στα θρανία λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία.

Με τις απόψεις να διίστανται το μόνο σίγουρο είναι πως μαθητές και καθηγητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στα πόστα τους με νέα πρωτόκολλα και αυξημένο testing.

Τα νέα μέτρα

Συγκεκριμένα 3 self test την πρώτη εβδομάδα για όλα τα παιδιά, εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα.

To πρώτο self test θα γίνει την Κυριακή τα άλλα δύο Τρίτη και Πέμπτη, ενώ 5 self test θα διατίθενται αν υπάρξει κρούσμα σε τμήμα.

Αν σε ένα τμήμα νοσήσει το 50% συν ένας μαθητής, τότε το τμήμα κλείνει.

Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self τεστ, επιπλέον των δύο rapid που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση τα κρούσματα των πρώτων ημερών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά το άνοιγμα των σχολείων θα κρίνουν εάν θα χρειαστούν ή όχι μεγαλύτεροι περιορισμοί και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Τι ισχύει για τους μαθητές που έρχονται σε επαφή με κρούσμα

Σε περίπτωση που μαθητής έρθει σε επαφή με κρούσμα:

Ανεμβολίαστο παιδί: Πενταήμερη απομόνωση, self test την 5η ημέρα και επιστροφή εάν είναι αρνητικό

Εμβολιασμένα ή νοσήσαντα παιδιά: Δύο self test εντός πενθημέρου.

Άνω των 12 ετών: συνέχιση δραστηριοτήτων, μάσκα υψηλής προστασίας ή διπλή χειρουργική για 10 ημέρες

