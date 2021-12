Ναυάγιο με τουλάχιστον 80 μετανάστες ανοιχτά της Πάρου – Έξι οι νεκροί και μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Πάρου, μετά την ανατροπή ιστιοφόρου σκάφους που μετέφερε τουλάχιστον 80 μετανάστες. Έως τώρα από τη θαλάσσια περιοχή έχουν ανασυρθεί 6 σοροί ενώ 57 αλλοδαποί έχουν διασωθεί.

Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης και πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, εννέα παραπλέοντα πλοία, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει και στελέχη της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.



Στο σημείο των ερευνών επικρατούν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 2 BF.



Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί άμεσα κάθε πρόσφορο μέσο για την διάσωση των αλλοδαπών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το εν λόγω ιστιοφόρο είχε αποπλεύσει από τα παράλια της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά περιστατικό έρευνας και διάσωσης που σημειώνεται στο Αιγαίο στην διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, στο οποίο εμπλέκονται διακινητές από την Τουρκία που μεταφέρουν παράνομα ανθρώπους.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα σώζει ζωές που άλλοι θέτουν σε κίνδυνο στο Αιγαίο

Τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί η εγκληματική δράση κυκλωμάτων διακινητών, που αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή, στοιβάζοντας δεκάδες ταλαιπωρημένους ανθρώπους, χωρίς σωσίβια, σε σκάφη που δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας.

Το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και ιδιωτών, έχει διασώσει τις τρεις τελευταίες ημέρες περισσότερους από 160 συνανθρώπους μας.

Εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια όσων έχασαν τη ζωή τους, θύματα αδίστακτων δολοφόνων που αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτα στην Τουρκία.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, που άλλοι θέτουν σε κίνδυνο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συνολικά το 2021, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.450 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και έχουν διασωθεί περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι.

Η καταδίκη των διακινητών, αλλά και όσων επιτρέπουν ή και διευκολύνουν τη δράση τους, είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη και στην κατεύθυνση αυτή αναμένουμε την πρόσθετη κινητοποίηση και της διεθνούς κοινότητας.

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc