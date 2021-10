Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό πολιτών από λεωφορείο που βούλιαζε

Ασύλληπτες εικόνες που θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα και όχι την πρωτεύουσα της Ελλάδα καταγράφηκαν εχθές στην Αθήνα, η οποία πνίγηκε από την ασταμάτητη βροχόπτωση, έφερε η κακοκαιρία Μπάλλος

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμύρισαν δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το λεωφορείο που κόλλησε στα νερά στην παλαιά Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Βούλα κι εκείνη τη στιγμή επιχείρησε να περάσει κάτω από γέφυρα, στην οποία είχε λιμνάσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Τα νερά υπερχείλισαν, καλύπτοντας σχεδόν το μισό λεωφορείο.

Οδηγός και επιβάτες εκκένωσαν το βαρύ όχημα και όλοι είναι σώοι στην υγεία τους. Με το πέρασμα των ωρών, το λεωφορείο καλύφθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από τα νερά της βροχής της κακοκαιρίας «Μπάλλος».

Στο βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το MEGA, ακούγονται πολίτες να φωνάζουν «πιάσε με» και «φοβάμαι».

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo