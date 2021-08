Σεισμός 3,6 ρίχτερ κοντά στη Μεγαλόπολη

Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά κοντά στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Μεγαλόπολης και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν 3,6 Ρίχτερ, ενώ το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κάνει λόγο για 3,7 Ρίχτερ.



Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.7 strikes 43 km NW of #Kalamáta (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/zJpCotWWqi pic.twitter.com/EbhUehf4iC