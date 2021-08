ECDC: Στο βαθύ κόκκινο Κρήτη, Επτάνησα, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Και στους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), μπορεί να δει κανείς πως υπάρχουν περιφέρειες στην Ελλάδα οι οποίες είναι αρκετά επιβαρυμένες από την πανδημία.

Στους χάρτες του ECDC αποτυπώνεται η επιδημιολογική κατάσταση της Ελλάδας, καθώς τα κρούσματα κορονοϊού καταγράφουν υψηλά νούμερα το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, τους αναθεωρημένους χάρτες του παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 12 Αυγούστου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται η Κρήτη, τα Επτάνησα, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες στον συνδυαστικό δείκτη κρουσμάτων -τεστ και δείκτη θετικότητας.

Μοναδικές «κίτρινες» περιοχές είναι η Θεσσαλία, η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία, με την υπόλοιπη χώρα να βρίσκεται στο «πορτοκαλί», σε μια κατηγορία στην οποία προστέθηκαν το Βόρειο Αιγαίο και η Εύβοια.

Oσον αφορά στον δείκτη θετικότητας και σύμφωνα με τους χάρτες του ECDC, η χώρα μας βρίσκεται στο «κίτρινο» δηλαδή κινείται μεταξύ 1% και 3,9%. Μάλιστα, σε μια κατηγορία που μπήκε και η Ήπειρος.

Όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που διενεργούνται, η Ελλάδα παραμένει στο «βαθύ πράσινο», δηλαδή πάνω από 5.000 ανά 100.000 κατοίκους.

