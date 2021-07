Πολυήμεροι καύσωνες: Καμπανάκι για ακραία καιρικά φαινόμενα- Αναμένονταν το 2040, όχι τώρα

«Προφανώς δεν είναι φυσιολογικό» σχολίασε αναφορικά με τα φαινόμενα των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται φέτος το καλοκαίρι, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, καθηγητής και Πρόεδρος της Εθνικής Ειδικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι συμβατό με τις προβλέψεις που γίνονταν από τα κλιματολογικά μοντέλα, εδώ και 10 χρόνια, για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη» είπε και πρόσθεσε πως δυστυχώς φαινόμενα σαν κι αυτά, με 10 μέρες συνεχόμενου καύσωνα , για τα οποία υπήρχε η πρόβλεψη πως θα συμβούν το 2040, ξαφνικά τα βλέπουμε να συντελούνται ήδη από το 2021.

«Κι αυτό πραγματικά είναι ανησυχητικό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν πάρα πολλά κλιματολογικά μοντέλα με τις προβλέψεις τους μάλιστα να είναι ακόμη πιο δυσοίωνες αφού εάν δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, φαίνεται πως όταν αλλάξει ο 21ος αιώνας, θα έχουμε ακόμη περισσότερες ημέρες ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Ακόμη και τέσσερις φορές περισσότερο» είπε συγκεκριμένα επισημαίνοντας πως το ζήτημα είναι πλέον πως θα σταθεροποιήσουμε το παγκόσμιο κλίμα και θα επιβραδύνουμε την τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα πολύ δυσοίωνα σενάρια.

«Εισπράττουμε ήδη τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής» τόνισε και εξήγησε πως στατιστικά αυτό που βλέπουμε είναι πως δυστυχώς τα μετεωρολογικά μοντέλα που έκαναν διάφορες εκτιμήσεις για τα ακραία φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή και το πόσες μέρες καύσωνα θα έχουμε, αρχίζουν όχι μόνο να επαληθεύονται, αλλά επαληθεύονται νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν.

Πηγή: https://www.skai.gr/polyimeroi-kaysones-synolakis-gia-akraia-kairika-fainomena-ta-perimename-2040-oxi-tora

