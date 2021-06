Lockdown: Τι ισχύει από σήμερα σε εστίαση, αρχαιολογικούς χώρους, σούπερ μάρκετ

Χαλαρώνουν από σήμερα, Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 στις 6 π.μ ορισμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID στο σύνολο της Επικράτειας, όπως αναφέρεται σε νέα απόφαση που που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1.Ιδιωτικές επιχειρήσεις:

-Υποχρεωτική η προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτά.

-Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%

2.Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημεία

Λειτουργία κλειστών χώρων:

-Δύο μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων

-Ένα άτομο ανά 15 τ.μ

-Επισκέψεις ομάδων έως 8 ατόμων , εκτός αν πρόκειται για οικογένειες ( συζύγους/συμβιούντες και τέκνα)

-Λειτουργία ανοιχτών ( υπαίθριων) χώρων:

1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων

1 άτομο ανά 10 τ.μ

-Επισκέψεις ομάδων έως 20 ατόμων εκτός αν πρόκειται για οικογένειες ( συζύγους /συμβιούντες και τέκνα).

3. Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων , μουσικών σκηνών και μπουατ

Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ.3

4.Εστίαση ( π.χ εστιατόρια ( πλην φοιτητικών εστιατορίων),καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες , catering , εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων )

-Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ.3 εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος σημείου

-Λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. αποκλειστικά σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές ( υπό τη προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές δύο πλευρές

Β. Φιλοξενία καθήμενων πελατών

Γ. Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5.00 έως τη 01: 15

και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

-Απολύμανση κάτωθι υγειονομικούς όρους:

-Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

-Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

-Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι

-Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

-Χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και:

α.για την λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας τα 100

άτομα με την εξαίρεση της προϋπόθεσης ( β) ως προς τη φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών

β για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό χώρο.

Κατ' εξαίρεση λειτoυργού και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια , καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες /ταξιδιώτες και υπό την προυποθεση ότι λαμβάνο τιαι μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .Επιπλέον ορίζονται τα εξής:

α. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή

β. Μέχρι 6 άτιμα ανά τραπέζι

γ. Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ.2 δ' της παρ. Α του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του υπουργού Υγείας ( Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας ( ΩΕ/1,3 τ.μ)

δ. Απαγόρευση της μουσικής

ε. Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων /συναθροίσεων /δεξιώσεων

- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα ( take away) διανομής προϊόντων( delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης ( drive -through ) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών

-Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών , κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα ( take away) και διανομής προϊόντων ( delivery)

5.Kαταστήματα τροφίμων ( π.χ σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι , κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία)

-Προαιρετικό ( διευρυμένο ) ωράριο λειτουργίας από τις 7.00 έως τις 22.30 και με την εξαίρεση ως προς τα καταστήματα τροφίμων , της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων ( delivery) η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση έως τη 1:00

Ενώ τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

