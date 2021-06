Πάρος: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο γερμανικό ριάλτι που είχε ξεσηκώσει σάλο στο νησί

Προσωρινή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είχε καταθέσει δικηγορικό γραφείο των Αθηνών για λογαριασμό επιχειρηματία και ζητούσε την άμεση διακοπή των τηλεοπτικών γυρισμάτων στην Πάρο του γερμανικού reality Are you the one.

Το αίτημα απορρίφθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο ενώ σύμφωνα με το parospress.blogspot.com η δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, πριν εκδώσει την απόφαση της προχώρησε σε αυτοψία στους χώρους των γυρισμάτων στην περιοχή και έκρινε πως δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην αγωγή για άμεση διακοπή των γυρισμάτων.

Η υπόθεση θα κριθεί στην τακτική εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικό λόγο εφόσον ούτως η άλλως τα γυρίσματα του ριάλιτι στην Πάρο είναι προγραμματισμένα να έχουν ολοκληρωθεί.