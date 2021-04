Τα σημεία των μαζικών δειγματοληψιών από τον ΕΟΔΥ για αύριο Δευτέρα 12 Απριλίου

Αύριο, Δευτέρα 12 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε περισσότερα από 100 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για covid-19, για όλους τους πολίτες από τις 10:00 έως τις 15:00.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα :

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

2. Δ. Αθηναίων , Πλατεία Μοναστηρακίου

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων

5. Δ. Γαλατσίου, Γαλατσίου και Βεΐκου

7. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

8. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της

πεζογέφυρας)

9. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος

Στέφανος

10. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

11. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

12. Δ. Θεσσαλονίκης, Νότια Πύλη ΔΕΘ

13. Δ. Νέας Χαλκηδόνας, 'Αδενδρο

14. Δ. Λαγκαδά, Πλατεία Λαγκαδά

15. Δ. Ευόσμου Κορδελιού, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

16. Drive through στο Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, Ελαιόρεμα

17. Drive through στο Δ. Θέρμης, 'Αλσος Αγίου Τρύφωνα

18. Κτήριο Τσώνη, Ναύπακτος

19. Κ.Υ. 'Ανδρου

20. 3ο χλμ Παραλιακής Οδού Ν. Κίου, Ναύπλιο

21. Γ.Ν. Ναυπλίου

22. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

23. Δημοτικό Διαμέρισμα Λουκά, Αρκαδία

24. Δημαρχείο 'Αρτας

25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

26. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

27. Κοινοτικό Κατάστημα Δομβραινα, Βοιωτία

28. Πλατεία Ελευθερίας, Γρεβενά

29. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμα

30. Αδριανή Δράμας

31. Διαμέρισμα Φερρών, Γέφυρα έναντι Κτελ, Έβρος

32. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

33. Πάρκο Αβάντων, Ευβοίας

34. Περιφερειακό Ιατρείο Πόθιον Καρύστου

35. Περιφερειακό Ιατρείο Μαρμαρίου Εύβοιας

36. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

37. Λιμάνι Ζακύνθου

38. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία

39. Δημαρχείο Βάρδων, Ηλεία

40. Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνη, Ηλεία

41. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

42. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

43. Πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας

44. 'Αγιος Κύρηκος, Ικαρία

45. Κοινοτικό Κατάστημα Πραμάντων, Ιωάννινα

46. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

47. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

48. Πλατεία Πλατάνου, Λέρος

49. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

50. Κοινότητα Αμπελικού, Καρδίτσα

51. Κοινότητα Μητρόπολης, Καρδίτσα

52. Πόλι και Φρυ Κάσου

53. Drive through στη Λ. Κύκνων Καστοριάς

54. Drive through στο 'Αργος Ορεστικό

55. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

56. Ληξούρι Κεφαλονιάς

57. Πλατεία Βαλλιάνου Αργοστόλι

58. ΚΑΠΗ Κιλκίς

59. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

60. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

61. Πλατεία Αρχαίων Κεωνών, Δήμος Νεμέας

62. Βραχάτι, Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, Κορινθία

63. Δημαρχείο Κω

64. ΚΑΠΗ Σπάρτης

65. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

66. Τύρναβος Λάρισας

67. Πλατεία Χασιώτη / 'Αγιος Γεώργιος Λάρισας

68. Πλατεία ΑΤΑ Λάρισας

69. Παλαιό Δημαρχείο Ιεράπετρας, Λασίθι

70. ΚΑΠΗ Λευκάδας

71. Πεζόδρομος Λευκάδας

72. Περιφερειακό Ιατρείο Λύχνων, Λήμνος

73. Περιφερειακό Ιατρείο Ατσίκης, Λήμνος

74. Παραλία Βόλου (Έμπροσθεν Πανεπιστημίου, Βόλος

75. Drive through στο Βελεστίνο, Βόλος

76. Drive through στο Στεφανοβικείο Βόλου

77. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

78. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

79. Κοινοτικό Γραφείο Δ. Τριφυλίας

80. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

81. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

82. Καλυβιά, Πέλλα

83. 'Ανυδρο Σκύδρας, Πέλλας

84. Παλαίφυτο, Πέλλας

85. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

86. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

87. Drive through στη Φιλιππιάδα, Πρέβεζα

88. Κοινότητα Πλακιά, Ρέθυμνο

89. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

90. Κοινοτικό Κατάστημα Σορώνης Ρόδου

91. Drive through στον Παπαλουκά Σερρών

92. Κ.Υ. Σκιάθου

93. Αθλητικό Κέντρο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος

94. Αναμονη Τρικάλων

95. Drive through στα Τρίκαλα

96. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

97. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

98. Πλατεία Μουριάς, Τρίκαλα

99. Πλατεία Ελευεθρίας Λαμίας

100. Λαϊκή Αγορά Λαμίας

101. Λαϊκή Αγορά Παγκρατίου, Φθιώτιδα

102. Δήμος Αμύνταιου, Φλώρινα

103. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισας

104. Πλατεία Ησαΐα, 'Αμφισα

105. Διακοπί Δωρίδας, Φωκίδα

106. Drive through στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

107. Πλατεία Μουδανιών, Χαλκιδική

108. Πλατεία Βουνακίου, Χίος