Εισήγηση ειδικών για λιανεμπόριο: Άνοιγμα σε Αχαΐα, click away σε Θεσσαλονίκη, κλειστά στην Κοζάνη

Την απόφαση να εισηγηθούν το άνοιγμα του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click away και click in shop, στη Θεσσαλονίκη με click away ενώ στην Κοζάνη τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά, έλαβε η επιτροπή των ειδικών, ενώ με τους ίδιους όρους έδωσαν το πράσινο φως και για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Οι λοιμωξιολόγοι εξέτασαν την αυξητική τάση των κρουσμάτων αλλά και την πίεση στο σύστημα Υγείας και εκτιμώντας πως η μέχρι σήμερα εικόνα του ανοίγματος είναι θετική, αποφάσισαν ότι μπορεί να γίνει και σε Αχαΐα-Θεσσαλονίκη.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση των ειδικών για την επαναλειτουργία των πολυκαταστημάτων είναι αρνητική, ενώ δεν αναμένονται εξελίξεις ως προς την άρση της απαγόρευσης των διαδημοτικών μετακινήσεων τις καθημερινές.

Ως προς τις μετακινήσεις λόγω του Πάσχα, χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη σχολίασε πως δεν είναι ακόμα ο καιρός για να γίνει αυτή η συζήτηση, ειδικά για το θέμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Λύκεια σε όλη τη χώρα. Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει από την Δευτέρα να ανοίξουν όλα τα καταστήματα και στις “κόκκινες” περιοχές, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα και τις σχετικές εισηγήσεις των ειδικών.

Θα πειθαρχήσουμε στις εισηγήσεις των ειδικών είπε χαρακτηριστικά, ενώ εκτίμησε ότι η κατάσταση στα τέλη Απριλίου θα είναι πολύ καλύτερη. Απέφυγε να δώσει ημερομηνία για το άνοιγμα της εστίασης, λέγοντας πως προτεραιότητα είναι να ανοίξει πλήρως το λιανεμπόριο και μετά η εστίαση.

topontiki