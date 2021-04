Καμπανάκι Σαρηγιάννη: Ο αριθμός κρουσμάτων Θα ανεβαίνει μέχρι τις 15 Απριλίου - Δύσκολα μέχρι το Πάσχα

Οργάνωση των ΜΕΘ, πραγματική είσοδος του ιδιωτικού τομέα υγείας στο παιχνίδι, καλή παρακολούθηση των self test, επιτάχυνση εμβολιασμού και αποσυμφόρηση στα ΜΜΜ, αυτά είναι τα βασικά προαπαιτούμενα που θέτει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, για να πηδήξουμε το τρίτο κύμα και να προχωρήσουμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα κομβικά ανοίγματα, αυτά της εστίασης και του τουρισμού.

Η εκτίμηση της εξέλιξης των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες

Όσον αφορά στην ημερήσια εξέλιξη των κρουσμάτων, ο κος Σαρηγιάννης εκτιμά πως τις επόμενες ημέρες τα ημερήσια κρούσματα στην Αττική θα φτάσουν ακόμα και τα 2.100 αλλά αυτό θα είναι το «ταβάνι» τους. «Αν πραγματοποιούνται πολλά τεστ θα δούμε και 4.900 κρούσματα ημερησίως σε όλη την Ελλάδα» μας λέει ο ίδιος και προσθέτει:

«Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμάτων θα συνεχίσει να ανεβαίνει και από τα 2700 θα σκαρφαλώσει στις 3500.



Θα ανεβαίνει μέχρι τις 15 Απριλίου περίπου και από τις 17 του μήνα και μετά θα αρχίσει σε πρώτη φάση η σταθεροποίηση και μετά η αποκλιμάκωση.

Γι’ αυτό και μέχρι το Πάσχα η περίοδος δεν είναι καθόλου εύκολη, ούτε και το Πάσχα το ίδιο θα είναι εύκολο.

Το στοίχημα τώρα είναι να πηδήξουμε το τρίτο κύμα και μετά το επόμενο τι θα κάνουμε με εστίαση και τουρισμό, δραστηριότητες που θα χρειαστούν προσοχή και πολύ καλή διαχείριση για να εκκινήσουν».

Σε οριακό σημείο η Θεσσαλονίκη

«Η γνώμη μου είναι ότι η Θεσσαλονίκη θα πάει αυξητικά» μας λέει ο κος Σαρηγιάννης για την πρωτεύουσα του Βορρά και συμπληρώνει: «Το 83% των γεμάτων ΜΕΘ που έχουμε σήμερα εκεί, είναι ένα πιεστικό νούμερο, ένα νούμερο σε βαθύ κόκκινο. Η Θεσσαλονίκη έχει μόλις 26 κενές κλίνες ΜΕΘ. Με τόσα λίγα κρεβάτια, θα μπορούσε στις 7 Απριλίου να φτάσει στο κατακόκκινο και στα όρια του τωρινού της συστήματος, όπως αυτό αναδιαμορφώθηκε με τα κρεβάτια ΜΕΘ που προστέθηκαν. Δεν μπορούμε να είμαστε….χαλαροί με τέτοια νούμερα. Οι υγειονομικοί πρέπει να να είναι ετοιμοπόλεμοι. Βέβαια η καμπύλη αυτή τη στιγμή, δεν είναι όπως τον Νοέμβριο όταν και το χάος προκλήθηκε σε μόλις 2 ημέρες. Τώρα όμως μπορεί να προκληθεί σε 7».

Τα self test σε ρόλο καταλύτη

Για τον κο Σαρηγιάννη, τα self test (σ.σ. δείτε εδώ αναλυτικά το πλάνο που ανακοίνωσε σήμερα ο Βασίλης Κοντοζαμάνης) είναι ένα μέτρο που η Ελλάδα πρέπει να το κάνει να δουλέψει. «Να το κάνουμε όλοι μαζί να δουλέψει» μας λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «O κόσμος πρέπει να είναι συμμέτοχος σε αυτό. Η σχέση πρέπει να είναι: ‘σε προστατεύω’ από το κράτος και: ‘αυτοπροστατεύομαι’ από τον πολίτη. Όλο το στοίχημα βέβαια θα είναι το κράτος να βρει τον τρόπο να διαχειριστεί την πληθώρα δεδομένων που θα λαμβάνει. Το ζητούμενο των self test δεν είναι η επιδημιολογική επιτήρηση αλλά η αναχαίτιση της πανδημίας.



Και γι’ αυτό, το κοινό πρέπει να πειστεί με καθαρά μηνύματα. Η σωστή διαχείριση θα πρέπει να γίνεται καθημερινά- να ακολουθεί δηλαδή μετά το μοριακό τεστ σε ένα θετικό self test, η καραντίνα κι η ιχνηλάτηση. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να αυξήσει τα τεστ και ο ΕΟΔΥ. Θα πρέπει, μαζί με το υπουργείο Υγείας να μπορεί να διαχειριστεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα δηλώνουν θετικοί. Αν δουλέψουν τα self test θα είναι καταλύτης στην αναχαίτιση της πανδημίας».

Όσο για το ζήτημα της ατομικής ευθύνης απέναντι σε αυτή τη διαδικασία αλλά και στην τήρηση των μέτρων, τώρα που αυτά ξεκίνησαν να χαλαρώνουν, ο κος Σαρηγιάννης λέει ότι από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα, η ευθύνη ήταν πάντα μετατοπισμένη στους πολίτες. Όπως το θέτει ο ίδιος: «Η απολύμανση στα ΜΜΕ και η αύξηση των οχημάτων δεν λύθηκαν ποτέ. Η τηλεργασία δεν παρακολουθήθηκε ποτέ ικανοποιητικά. Ας λύσουμε και αυτά μαζί με τα self test».

Όσο για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, αυτό πρέπει σύμφωνα με τον καθηγητή μέχρι το Πάσχα να σταματήσει σε λιανεμπόριο και Λύκεια. «Από εκεί και έπειτα και αφού δούμε πρώτα πόσο αποδοτικά θα δουλέψουν τα self test προχωράμε και στα υπόλοιπα», μας λέει ο ίδιος.

Για το εμβόλιο της Αstrazeneca και τα γεγονότα στην Ελλάδα

Τέλος, όσον αφορά το πολυσυζητημένο εμβόλιο της Astazeneca και την ηχηρή παραίτηση του κου. Βλαχογιαννόπουλου, πρώην μέλος της Αρμόδιας Επιτροπής του ΕΟΦ και καθηγητή Ανοσολογίας, ο κος Σαρηγιάννης σχολιάζει: «Η αλήθεια είναι ότι η διερεύνηση κάθε συμβάντος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε γεγονότα όπως ο θάνατος της 65χρονης πρέπει να εξετάζεται σε βάθος η χρονική συνάφεια. Η αλήθεια είναι ότι το πνευμονικό οίδημα, από μόνο του, δεν λέει κάτι. Το οξειδωτικό στρες έχει πολλές αιτίες και είναι ένα κομμάτι του μηχανισμού ενός θανάτου. Αν ψάχνουμε και στην Ελλάδα περαιτέρω το συσχετισμό αυτού του εμβολίου με θρομβώσεις και άλλα προβλήματα υγείας, θα μπορούμε να συνεισφέρουμε με στοιχεία στην παγκόσμια φαρμακοεπαγρύπνηση».



Η άποψη μάλιστα του κου Σαρηγιάννη είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα θρομβώσεων ή πάσχουν από κάποιο πρόβλημα υγείας θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον γιατρό τους. «Οι επιστήμονες έχουν ευθύνη» λέει ο κος Σαρηγιάννης και καταλήγει: «H γνωμοδότηση μιας επιτροπής δίνει οδηγίες βάση των δεδομένων που έχει συλλέξει. Ο γιατρός όμως είναι κάτι άλλο από την απρόσωπη επιτροπή και έχει την δική του γνώμη για κάθε ασθενή. Πάντως, μέχρι να έχουμε σχέση αιτίας –αιτιατού για τις θρομβώσεις και το συγκεκριμένο εμβόλιο, πρέπει να προχωράμε ως έχει».

