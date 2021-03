Κορονοϊός: Self test μόνο στο σπίτι και όχι στα φαρμακεία – Θα πωλούν πλέον και rapid test

Με νομοθετική βελτίωση από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στα φαρμακεία θα δίνεται η δυνατότητα στα φαρμακεία να διαθέτουν rapid test ή self test αλλά δεν θα υποχρεούνται να τα διενεργούν εντός των καταστημάτων τους. Συγκεκριμένα, διαγράφηκε από η φράση από τη διάταξη, που όριζε ότι, με απόφαση του υπουργού Υγείας, "δύναται να χορηγείται το δικαίωμα διενέργειας των ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς".



Ταυτόχρονα, ο κ. Κοντοζαμάνης κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν στην έγκριση που πρέπει να έχουν λάβει τα self test για να διατίθενται στην ελληνική αγορά. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επισήμανε ότι τα self test μπορούν να περιορίσουν τη διασπορά του κορονοϊού και συνιστούν συμπληρωματική δράση στη στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας με το selftesting να συμπληρώνει τα ταχέα και τα μοριακά τεστ ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. «Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα χρησιμοποιήσουμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντοζαμάνης και εξήγησε: «Τα φαρμακεία θα διαθέτουν δωρεάν τα self test στους πολίτες και θα πωλούν χωριστά τα rapid test».

«Οι προδιαγραφές των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστούν τα τεστ αυτά ως αυτοδιαγνωστικά και να επιτραπεί η κυκλοφορία τους», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης για τις προδιαγραφές των self test και προσέθεσε πως η κυβέρνηση, προκειμένου να τα φέρει σύντομα στην ελληνική αγορά, έθεσε ως προϋπόθεση να έχουν λάβει άδεια σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-μέλος, κυρίως στη Γερμανία που έχει λίστα κυκλοφορίας τέτοιων προϊόντων.



Εξήγησε επίσης ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο προστέθηκε ο ΕΟΦ ως αρμόδια αρχή που θα χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας ως self test και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι η σύμβαση για τον διαγωνισμό αυτό εγκρίθηκε σήμερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επέκρινε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει σφοδρή κριτική για τη διαχείριση της πανδημίας. «Η αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν να μην θέλει να τελειώσει η πανδημία, καλλιεργεί κλίμα τοξικότητας και εχθροπάθειας, υπονομεύει τον ένα και μόνο στόχο που έχουμε αυτή τη στιγμή, να τελειώσουμε μια ώρα αρχύτερα από την πανδημία. Υπονομεύει την εθνική προσπάθεια. Με δυσκολία προσπαθείτε να μην δείξετε τη στενοχώρια σας, επειδή τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα», είπε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης και πρόσθεσε: «Με ψεύδη και λαϊκισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει την εθνική προσπάθεια», επισήμανε ο κ. Κοντοζαμάνης και προσέθεσε ότι σήμερα που δεν του βγήκε "η αστειότητα", περί Siemens στην προμήθεια των self test, έρχεται για να καταγγείλει ότι δεν έχουν σήμανση CE.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στις ΜΕΘ που έχουν μπει στη μάχη για τον κορονοϊό, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ιδίως για τις αναμονές για ΜΕΘ, ο κ. Κοντοζαμάνης επέμεινε ότι η κυβέρνηση τις διαχειρίζεται με επιτυχία και προσέθεσε ότι μέχρι κάποιος να μπει στη ΜΕΘ του παρέχεται η απαραίτητη αναπνευστική υποστήριξη.

