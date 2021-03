Oλλανδικό πείραμα: Στέλνει 200 τουρίστες για διακοπές σε ελληνικό νησί

Ολλανδικό ταξιδιωτικό γραφείο σκοπεύει να φέρει 200 ανθρώπους σε μια 8ήμερη απόδραση στην Ελλάδα, με στόχο να δει αν ο τουρισμός θα είναι εφικτός μέσα στην πανδημία του κορονοϊού.

Όσοι επιλεγούν, θα περάσουν τις διακοπές τους σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο με κόστος μόλις 399 ευρώ το άτομο, υπάρχουν ωστόσο μερικές προϋποθέσεις.

Οι Oλλανδοί τουρίστες δεν θα μπορούν να βγουν από το resort, ενώ επιστρέφοντας στη χώρα τους θα περάσουν 10 μέρες καραντίνα.

Ακόμα κι έτσι όμως, τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ταξιδιωτικό πείραμα, το οποίο υποστηρίζεται επισήμως από το ολλανδικό κράτος.

Η επίσημη ταξιδιωτική οδηγία της Ολλανδίας συνεχίζει να συμβουλεύει την αποφυγή των ταξιδιών στο εξωτερικό μέχρι και τουλάχιστον τα μέσα Μαΐου.

Το πείραμα θα ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο για τον φετινό τουρισμό και πώς ακριβώς επιδρά αυτός στην πορεία της πανδημίας.

Ο ταξιδιωτικός πάροχος Sunweb διαθέτει 187 εισιτήρια για ανθρώπους ηλικίας 18-70 ετών και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ολλανδικό κράτος.

Οι τουρίστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πισίνες και τα εστιατόρια του ξενοδοχείου, όχι όμως και να βγαίνουν από τους χώρους του.

