Λιγνάδης: Κρατείται στη ΓΑΔΑ. Nέες καταθέσεις σε βάρος του. Πολιτική αντιπαράθεση

Προθεσμία για την Τετάρτη στις 12 μ.μ. προκειμένου να απολογηθεί έλαβε ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ο τέως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου βρέθηκε το πρωί, λίγο μετά τις 10.00 στην Ευελπίδων ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία συμφώνησε το Σάββατο στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του.

Στην ανακρίτρια ο Δημήτρης Λιγνάδης παρέμεινε για περίπου μισή ώρα, ενώ βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων δεν έκανε δήλωση.

Μπήκε στο περιπολικό προκειμένου να οδηγηθεί ξανά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ο δικηγόρος του, Νίκος Γεωργουλέας, όπως είπε σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων "ακολουθήθηκε η δικονομική διαδικασία, ο κ. Λιγνάδης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη" και πρόσθεσε ότι "υπάρχει πλήρης άρνηση των κατηγοριών που του προσάπτονται". Είπε ακόμη ότι "θα μελετήσουμε τη δικογραφία και θα τοποθετηθούμε θεσμικώς".



Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έφτασε στην Ευελπίδων με χειροπέδες και φορώντας σκούφο και μάσκα. Ο Δημήτρης Λιγνάδης κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή σε βαθμό κακουργήματος. Ο σκηνοθέτης – ηθοποιός συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές αφού πρώτα έλαβαν καταθέσεις από σημαντικούς μάρτυρες που έδεσαν τις καταγγελίες που υπήρχαν σε βάρος του γνωστού ηθοποιού- σκηνοθέτη.



Δύο είναι οι βιασμοί για τους οποίους εκδόθηκε το ένταλμα. Ο ένας με βάση τη χθεσινή μήνυση και ο δεύτερος μετά την παραγεγραμμένη μεν μήνυση του αποκαλούμενου Βασίλη, ο οποίος ωστόσο μίλησε και για άλλα περιστατικά που δεν έχουν παραγραφεί. Ένα από αυτά δεν έχει παραγραφεί. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί να βγουν όλα στο φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση ενώ απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στις αιτιάσεις για καθυστέρηση στην έρευνα τονίζει ότι «υποθέσεις τέτοιου είδους δεν έχουν κομματικό χρώμα. Είναι καθήκον όλων των πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν νοσηρά φαινόμενα, όπως αυτά που καταγγέλλονται. Είναι ευθύνη και καθήκον μας απέναντι στα θύματα. Η σιωπή που επικρατούσε για τόσα χρόνια έσπασε. Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης».



Στη ΓΑΔΑ κρατείται μέχρι την Τετάρτη ο Δημήτρης Λιγνάδης



Ο τέως καλλιτεχνικός διευθυντής του του Εθνικού Θεάτρου με εντολή του εισαγγελέα θα κρατηθεί στην Ασφάλεια Αττικής, μέχρι την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, οπότε και θα οδηγηθεί στον ανακριτή για απολογία, σχετικά με τις κατηγορίες σε βάρος του.



Τα επόμενα "βήματα" στη διαδικασία



Aύριο ο σκηνοθέτης θα λάβει αντίγραφο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του έτσι ώστε να οργανώσει την άμυνα του έναντι των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Ο κατηγορούμενος την Τετάρτη το μεσημέρι θα αναπτύξει τις θέσεις του στην ανακρίτρια της υπόθεσης και θα ακολουθήσει ,μετά από διαδικασία που αναμένεται πολύωρη, η κρίση των δικαστικών αρχών για την ποινική μεταχείριση του κορυφαίου θεατρικού προσώπου για τις πράξεις που του καταλογίζονται σε βάρος ανηλίκων ή οριακά σεξουαλικά ενηλίκων, δηλαδή 15 ετών, παιδιών.



Παράλληλα αύριο έχει προγραμματιστεί μία σημαντική κατάθεση στους Εισαγγελείς που ερευνούν συνολικά τις καταγγελίες ηθοποιών και μη, για πράξεις εξουσιαστικής σεξουαλικής βίας πίσω από τις κουίντες.



Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας αναμένεται να καταθέσει στον Εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο αύριο το πρωί . Ο κ. Μπιμπίλας έχει κληθεί να παραδώσει στον εισαγγελικό λειτουργό όσες καταγγελίες για σοβαρές πράξεις σεξουαλικής βίας έχει συλλέξει στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που διενεργείται εντός του ΣΕΗ . Μάλιστα ο εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται να έχει ζητήσει από τον μάρτυρα και καταγγελίες που αφορούν τον ήδη κατηγορούμενο κορυφαίο του θεάτρου αλλά και όσες άλλες διαθέτει σε βάρος άλλων ηθοποιών. Η κατάθεση και το υλικό που θα παραδώσει στον Εισαγγελέα ο κ. Μπιμπίλας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη της έρευνας όσον αφορά το αποκαλούμενο me too στον θεατρικό χώρο.



Τι προηγήθηκε



Ο Δημήτρης Λιγνάδης βρισκόταν στην επικαιρότητα εδώ και πολλές ημέρες, παρότι αναφερόταν ως "γνωστός ηθοποιός-σκηνοθέτης", με τις καταγγελίες από φερόμενα ως θύματά του να προκαλούν σοκ. Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του Βασίλη 40 ετών, που είναι το πρώτο θύμα που κατέθεσε μήνυση κατά του γνωστού ηθοποιού για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου. Ο Βασίλης μίλησε στην Ελεονώρα Μελέτη και την εκπομπή "Μεσάνυχτα" στον ALPHA για τον τρόπο που ο γνωστός ηθοποιός τον προσέγγισε, για τον βιασμό του αλλά και για τις προτροπές να υποκύψει σε ομαδικά σεξ με άλλους ανήλικους μαθητές του γνωστού ηθοποιού. Όπως είπε ο Βασίλης γνώρισε τον γνωστό ηθοποιό στο θέατρο που έπαιζε εκείνη την εποχή και αμέσως όταν ήταν πάνω στην σκηνή ο ηθοποιός, τον κοίταζε επίμονα. Μάλιστα τα παιδιά όταν πήγαν για αυτόγραφα τον ξεχώρισε από την ουρά και τον κάλεσε στο καμαρίνι του, όπου και του έδωσε το τηλέφωνο του. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική.



"Συναντιόμαστε στην Ομόνοια και πήγαμε σπίτι του. Αφού μιλήσαμε για μιάμιση ώρα για τα όνειρα που είχα για το θέατρο, άλλαξε συζήτηση και άρχισε να μου λέει ότι φαίνομαι ώριμος για την ηλικία μου και άρχισε να μου λέει πόσο γλυκό είναι το απαγορευμένο, με πλησίασε σιγά σιγά και με φίλησε. Έτρεμα δεν ήμουν καλά είχα σοκαριστεί. Με αγκάλιασε με χάιδευε για να με ηρεμήσει" λέει ο Βασίλης για το πρώτο ραντεβού τους και συνεχίζει: "την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε, και την τρίτη φορά που βρεθήκαμε δέχτηκα τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον, όπου εγώ απλά ακολουθούσα αυτό που έκανε αυτός. Αυτό ήταν μια αρχή μιας ιστορίας που κράτησε 4 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ χειριστικός" εξομολογήθηκε ο Βασίλης και συνεχίζει "όταν έγινα 31 ετών κατάλαβα ότι είναι δυνατόν να έκανα σεξ εγώ με έναν 15χρονο; Πήρα τη θέση που είχε τότε αυτός, σε αυτό έκανε σε μένα".



Ο Βασίλης συνέχισε την εξιστόρηση του και αναφέρθηκε σε περιστατικά προτροπής ομαδικού σεξ με άλλους ανήλικους, μέσα στο σπίτι του ηθοποιού: "για να με ξεγελάσει μια φορά με πήγε στο γήπεδο και μου είπε είμαστε σαν πατέρας και γιος και έτσι νόμιζα ότι με αγαπάει. Με τον καιρό άρχισε να μου προτείνει να συνευρεθούμε σεξουαλικά και με άλλους μαθητές του. Μια μέρα στο σπίτι του ήταν μια κοπέλα στην ηλικία μου ανήλικη και ήταν μαζί της στο δωμάτιο τους, και αφού βγήκε τελείως γυμνός μου είπε η κοπέλα σε περιμένει έλα μέσα, και όταν είπα όχι πήγε στο δωμάτιο και έκαναν σεξ δυνατά και εγώ από την αμηχανία μου έφυγα. Αυτό έγινε και με ανήλικα αγόρια πάντα μέσα στο σπίτι του", καταλήγει ο Βασίλης, το επώνυμο του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε για ευνόητους λόγους.



Είχε προηγηθεί μια δημόσια καταγγελία του Νίκου Σ. ο οποίος, μέσω συνέντευξής του στο 2020mag.gr, είχε καταγγείλει τον βιασμό του από σκηνοθέτη, σε ηλικία 19 ετών το 2005. Στην καταγγελία του διευκρίνιζε ότι ούτε τα στοιχεία του, αλλά ούτε και αυτά του θύτη του επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν, καθώς θα το κάνει ο ίδιος στη Δικαιοσύνη στην οποία θα καταφύγει άμεσα, όπως ανέφερε. Ακόμα δεν έχει καταθέσει μήνυση. Στην σοκαριστική περιγραφή του αναφέρει ότι βίωσε μία εφιαλτική βραδιά στην οποία πηγαίνοντας να απαγγείλει τον πρώτο του θεατρικό μονόλογο στο σπίτι ενός «κοινωνικά διακεκριμένου και γνωστού σκηνοθέτη» βρέθηκε να κακοποιείται σεξουαλικά, μέχρι τελικά ο σκηνοθέτης να τον διώξει λέγοντάς του να μάθει τον μονόλογο και να του τον πει την επόμενη φορά.



Όπως είπε όλα ξεκίνησαν όταν η θεία του αποκάλυψε στον σκηνοθέτη με τον οποίο ήρθε τυχαία σε επαφή το όνειρο του ανιψιού της να δώσει εξετάσεις και να περάσει στην Σχολή του Εθνικού Θεάτρου δίνοντας τα στοιχεία του. Εκείνος επικοινώνησε μαζί του, συναντήθηκαν, του έδωσε τον «Γυάλινο Κόσμο» του Τενεσί Ουίλιαμς και του είπε να διαβάσει όλο το έργο και ν' αποστηθίσει τον τελευταίο μονόλογο του «Τομ». Ενώ όλα έβαιναν καλώς και ο ίδιος ήταν ενθουσιασμένος, όλα άλλαξαν όταν έλαβε το τηλεφώνημα να πάει στο σπίτι του γνωστού σκηνοθέτη για να απαγγείλει τον μονόλογο τον οποίο είχε μάθει.



«Πήγα στο σπίτι του και χτύπησα το κουδούνι, περιμένοντας να μου ανοίξει ο ίδιος. Μου άνοιξε, όμως, ένα νέο παιδί σε ηλικία, λίγο μεγαλύτερος από εμένα. Ξαφνιάστηκα και μ' έπιασε μεγαλύτερο άγχος απ' ό,τι ήδη είχα, γνωρίζοντας ότι δεν θα έλεγα το μονόλογο μόνο μπροστά σ' ένα σπουδαίο σκηνοθέτη. Τώρα θα είχα και κοινό… "Που είναι ο τάδε;" ρωτάω με συστολή. Μου λέει "είναι στο μπάνιο, θα έρθει. Πέρασε". Μπήκα, καθίσαμε στον καναπέ, μιλήσαμε κανά 5λεπτο και περιμέναμε το σκηνοθέτη. Και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μας ημίγυμνος, φορώντας μόνο μία πετσέτα. Ξαφνιάστηκα», ανέφερε.



«Εκείνος ξεκίνησε να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα πάνω από την πετσέτα και να μου κάνει κι έναν πρόλογο ότι ένας ηθοποιός καλείται να παίξει δύσκολους ρόλους.... Με ρώτησε τι εμπειρίες έχω, αν έχω κάνει σεξ, αν έχω κάνει στοματικό έρωτα. Εγώ ήμουν τότε 19 ετών και μου ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσω για τη σεξουαλική μου ζωή. Δεν είχα άλλωστε και αυτές τις εμπειρίες που μου ζητούσε να του πω. Ούτε μπορούσα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, που έρχονταν η μία μετά την άλλη καταιγιστικές».



«Μετά ζήτησε αυταρχικά να κάνω στοματικό έρωτα στο νεαρό που καθόταν δίπλα μου. Το έκανα κι ένιωθα, κοιτάζοντας το παιδί, ότι κι αυτός δεν αισθανόταν άνετα, είχε μία εξίσου τεράστια αμηχανία με μένα. Το παιδί αυτό ήταν ευγενικό μαζί μου, ενώ ο άλλος, ο σκηνοθέτης, ήταν "αυτοκρατορικός", σαδιστικά αυταρχικός. Μετά μου ζήτησε να κάνω στοματικό έρωτα και στον ίδιο», είπε ο Νίκος Σ. και συνέχισε:



«Κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στο υπνοδωμάτιο. [..] Ο σκηνοθέτης μού ζήτησε να κατεβάσω ξανά το παντελόνι μου, μ' έσπρωξε με βία στο κρεβάτι, με ακινητοποίησε με τα χέρια του στην πλάτη μου και με μία μεταλλική ράβδο, σαν μπάρα από σπιτικό μονόζυγο, επιχείρησε να διεισδύσει στο σώμα μου. Το άλλο παιδί καθόταν στο κρεβάτι και κοιτούσε. Ένιωσα τρόμο και παρέλυσα παρά το δυνατό πόνο που ένιωθα. Τελικά εκείνος κατάφερε να παραβιάσει με το μεταλλικό αντικείμενο το σώμα μου. Εγώ του έλεγα "πονάω, σταμάτα" κι εκείνος μου έλεγε επιτακτικά "χαλάρωσε, ηρέμησε". Μου ανέβηκαν δάκρυα στα μάτια, ήθελα να πεθάνω. Ένιωσα να λιποθυμάω».



Η παραίτηση



Αίσθηση είχαν προκαλέσει και όσα έχουν να κάνουν με την παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο. Το θέμα ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου μέσα από μια ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα που επικαλούμενη πληροφορίες ανέφερε πως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ζήτησε την παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη. "Οι αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται αποκλειστικά μέσω των δελτίων Τύπου του ΥΠΠΟΑ και όχι από ιδιωτικά προφίλ στα social media. Κάθε άλλη «αξιόπιστη πληροφορία» είναι παραπλανητική και εξυπηρετεί ασαφείς σκοπιμότητες" ήταν το σχόλιο του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ την πληροφορία διέψευσε κατηγορηματικά ο Δημήτρης Λιγνάδης.



"Σε σχέση με τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες, περί δήθεν παραιτήσεως ή απολύσεώς μου από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, θα ήθελα να ενημερώσω υπεύθυνα ότι ουδέποτε υπήρξε παρώθηση, πολλώ δε μάλλον άνωθεν εντολή, προς υποβολή παραιτήσεως από πλευράς μου. Δεν γνωρίζω πώς προέκυψαν αυτές οι φήμες ούτε ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Συνεχίζω να ασκώ τα καθήκοντά μου και να λειτουργώ με σκοπό την ευόδωση των στόχων που έχει θέσει το Εθνικό Θέατρο, στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία" ανέφερε ο Δημήτρης Λιγνάδης.



Μια μέρα μετά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι "όλο αυτό το σενάριο που στήθηκε περί παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του εθνικού θεάτρου δεν ευσταθεί" και είχε πει πως δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες. "Είμαστε κράτος δικαίου, όταν έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες οφείλουμε να επέμβουμε. Δεν χωράει καμία ανοχή, καμία ανεκτικότητα σε θέματα οποιασδήποτε μορφής βίας, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχική, είτε είναι σεξουαλική. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, επώνυμες καταγγελίες, μπαίνουμε σε άλλες ατροπούς, δημιουργούμε ένα πλαίσιο ανθρωποφαγίας, το οποίο δεν στέκει σε κράτος δικαίου. Εάν υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες για τον οποιονδήποτε, τότε οφείλουμε να παρέμβουμε, όχι όμως σε φήμες, όχι σε συζητήσεις που γίνονται ατέλειωτα στα social media. Επίσημη καταγγελία, επώνυμη καταγγελία, ούτε καν non paper που να αναφέρεται συγκεκριμένο όνομα δεν έχει κατατεθεί στο υπουργείο Πολιτισμού. Κατόπιν αυτού, είναι προφανές ότι όλο αυτό το σενάριο το οποίο στήθηκε χθες περί παραίτησης και αιτήματος παραίτησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του εθνικού θεάτρου δεν ευσταθεί", σημείωσε η κ. Μενδώνη.



Ωστόσο λίγες μέρες μετά, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, έγινε γνωστό πως ο Δημήτρης Λιγνάδηςπαραιτήθηκε από καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Όπως ανέφερε στην επιστολή του, αποφάσισε να παραιτηθεί μετά από φήμες και αναφορές στο πρόσωπό του, χωρίς -όπως επισημαίνει- να υπάρχουν επίσημες καταγγελίες. Χαρακτηρίζοντας τες «προσωπικές επιθέσεις» και κάνοντας λόγο για σκοπιμότητες, γράφει -μεταξύ άλλων- πως θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του κατά όσων τον έχουν στοχοποιήσει.



"Δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Θα απαντήσω εν καιρώ και αν χρειαστεί θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου", έλεγε ο σκηνοθέτης στον απόηχο της παραίτησής του. "Δεν θα κάνω δημόσια τοποθέτηση. Προς το παρόν! Την υπόθεση την παρακολουθούν οι δικηγόροι μου, φυσικά θα κινηθώ νομικά, εννοείται. Θα κινηθώ νομικά αν υπάρξει σαφής πρόκληση σε βάρος μου" δήλωνε.



Και φτάνουμε στις 18 Φεβρουαρίου οπότε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανακοινώνει ότι την επόμενη μέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Σε αυτή, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Δημήτρη Λιγνάδη επικίνδυνο άνθρωπο και να πει ότι τους εξαπάτησε. "Δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτε. Εάν το ξέραμε δεν είμαστε τόσο αφελείς. Ουδείς ήρθε ποτέ επωνύμως ή εγγράφως να καταθέσει οτιδήποτε" είπε η κ. Μενδώνη για την επιλογή του Δημήτρη Λιγνάδη στο τιμόνι του Εθνικού θεάτρου, επιμένοντας πως "όταν ξέρεις κάτι τέτοιο δεν είσαι αφελής για να το διακινδυνεύσεις".



"Από την στιγμή που ξεκίνησαν οι φήμες τον πιέσαμε πολύ να μας πει την αλήθεια. Μας εξαπάτησε, με εξαπάτησε. Με υποκριτική τέχνη προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν έχει σχέση με αυτά. Ότι οι φήμες δεν αφορούν αυτόν. Και ενώ οι φήμες πολλαπλασιάζονταν για την ανάρμοστη δράση του αυτός εξακολουθούσε να επιμένει. Όταν παραιτήθηκε, ήταν μετά τη συνέντευξη του Ν.Σ." τόνισε.



Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε απαντήσει στην υπουργό Πολιτισμού λέγοντας πως θα τον κρίνουν "οι αρμόδιες Αρχές και όχι η κυρία Μενδώνη ", και υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε εξαπάτησε την υπουργό.



"Εξακολουθώ να θεωρώ την κυρία Μενδώνη μία επαρκέστατη στη δουλειά της υπουργό, με την οποία είχαμε, θέλω να πιστεύω, μία πολύ καλή συνεργασία. Την επικινδυνότητα ενός ανθρώπου την αποφασίζουν οι ανάλογοι θεσμοί, για το εάν ένας άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τον συνάνθρωπό του, για την κοινωνία και κυρίως αν είναι επικίνδυνος στη δουλειά, η οποία του είχε ανατεθεί. Και αυτό θα είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στους ανάλογους θεσμούς αν πραγματικά ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος,



Υπάρχει εδώ και έναν μήνα μια τεράστια επίθεση φημών, κλίματος, υπονοούμενων, εννοουμένων που δέχομαι εγώ, καταγγελίες στα media, στα social media, τις οποίες πληροφορούμαι, αλλά είναι ένας κυκλώνας ο οποίος μέχρι στιγμής υπάρχει εκεί, σε αυτά τα μέρη που σας είπα. Καταγγελία στα χέρια μου εγώ δεν έχω πάρει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, πώς αποφασίζεται η επικινδυνότητα ενός ανθρώπου; Πώς αποφασίζεται; Από τα θρυλούμενα; Από τις φήμες; Σίγουρα η επικινδυνότητα ενός ανθρώπου δεν αποφασίζεται από... από τις φήμες ή κάποιες καταγγελίες που είναι στον αέρα" υπογράμμισε ο Δημήτρης Λιγνάδης και παράλληλα σημείωσε: "Εγώ δεν θέλω να κρίνω κανέναν αυτήν τη στιγμή. Απολύτως κανέναν! Βεβαίως, υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να επικαλεστώ και εγώ το κράτος δικαίου. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ακούει για τον πατέρα του, για τη μάνα του, ακούει πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι θα ακούσω και είμαι ένας άνθρωπος χωρίς να έχω έναν οργανωμένο στρατό πίσω μου να με... νιώθω και μια μοναξιά να σας το πω και έτσι", είπε, συμπληρώνοντας.



"Σε καμία περίπτωση δεν νιώθω ότι εξαπάτησα την υπουργό" τόνισε και είπε ότι "προσπαθώ να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Προσπαθώ, δεν είναι καθόλου εύκολο. Να είμαι νηφάλιος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, πραγματικά. Σε δεύτερο χρόνο, για να ξέρω και εγώ τι έχω στα χέρια μου, ίσως μπορεί κανείς να ερμηνεύσει πολλά πράγματα, με πιο ψύχραιμο μυαλό. Να ξέρετε πάντως ότι είμαι ένας άνθρωπος που πριν κάνει την οποιαδήποτε κριτική εξαντλεί την αυτοκριτική του. Είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα..."





Σκληρή εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο φόντο της υπόθεσης Λιγνάδη.

Οι κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ολιγωρία στους χειρισμούς αυτής της υπόθεσης επικεντρώνονται στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και της υπουργού Πολιτισμού.