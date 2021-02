Το σχέδιο για άνοιγμα σχολείων και καταστημάτων. Μέτρα μέχρι το Πάσχα

Το αν θα δοθεί το πράσινο φως θα το αποφασίσει η Επιτροπή των ειδικών την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο μια γεύση των προθέσεων των Επιστημόνων θα υπάρχει από τη συνεδρίαση αυτής της Παρασκευής.



Οπωσδήποτε καταλύτης των αποφάσεων για το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι η εισήγηση της Επιτροπής, η οποία θα βασιστεί πάνω στα επιδημιολογικά δεδομένα ως τhς 26 Φεβρουαρίου αλλά και στα στοιχεία για την πίεση στο Σύστημα Υγείας.



Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη η προδιάθεση είναι 1η Μαρτίου να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία και να ανεβάσουν ξανά ρολά τα καταστήματα, με αυστηρούς πάντα όρους για την ασφάλεια των πολιτών.



Click away και click in shop



Σύμφωνα με πληροφορίες για το μεν λιανεμπόριο, προκρίνεται η μέθοδος του click away, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται σε εκείνο το χρονικό σημείο και το click in shop.



«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε είναι περιορισμένα… Θα πρέπει και για την ψυχική υγεία όλων μας και για την οικονομία της χώρας, την 1η Μαρτίου να μπορέσουμε να ανοίξουμε» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.



«Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να είμαστε ανοιχτοί» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι ο πρώτος λόγος ανήκει στους ειδικούς.

Εναλλάξ λειτουργία γυμνασίων και λυκείων



Για τα σχολεία συζητείται να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και όσον αφορά στα Γυμνάσια και τα Λύκεια να λειτουργούν με δια ζώσης εκπαίδευση εναλλάξ, ανά μία εβδομάδα. Όταν θα ανοίξουν τα γυμνάσια, τα λύκεια θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση και το αντίθετο…



‘Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η στρατηγική που θα ξεδιπλώνεται ως το Πάσχα, θα είναι αυτή του «ακορντεόν»… Δραστηριότητες στις «κόκκινες» περιοχές θα ανοίγουν και θα κλείνουν ανάλογα με το επίπεδο συναγερμού. Δύο εβδομάδες ανοικτά και δύο εβδομάδες κλειστά είναι σήμερα το επικρατέστερο σενάριο.