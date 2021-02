Μετακίνηση με τον κωδικό 6 μόνο στην γειτονιά. Αγίου Βαλεντίνου με ανοιχτά ανθοπωλεία

Ανοιχτά θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14/2 τα ανθοπωλεία καθώς την Κυριακή είναι του Αγίου Βαλεντίνου.



Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, που μίλησε στον ANT1 τα ανθοπωλεία θα λειτουργήσουν μόνο με ραντεβού από τις 9:00 έως τις 17:00, είτε με click away είτε με click in shop.

Μετακίνηση για άθληση και για κατοικίδια στον δήμο κατοικίας



Η Αττική μπαίνει σε ολικό lockdown από αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.



Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σταμπουλίδης ο κωδικός 6 ισχύει για άσκηση και βόλτα κατοικίδιου, αλλά εντός της γειτονιάς του καθενός και πάντα με τα πόδια. Δεν θα επιτρέπεται, δηλαδή, η μετακίνηση με το αυτοκίνητο για άθληση σε χώρους μακριά από τον τόπο διαμονής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άσκηση και η βόλτα κατοικιδίου θα ισχύουν στην Αττική, με τη χρήση κωδικού 6 με sms στο 13033, αλλά «εντός της γειτονιάς του καθενός και πάντα με τα πόδια». Δεν θα επιτρέπεται, δηλαδή, η μετακίνηση με το αυτοκίνητο για άθληση σε χώρους μακριά από τον τόπο διαμονής.



Την εξειδίκευση των μέτρων του lockdown θα κάνει το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου ο Νίκος Χαρδαλιάς που αναμένεται να ανακοινώσει το κλείσιμο του λιανεμπορίου έως τις 28 Φεβρουαρίου ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία έως την τελευταία ημέρα του μήνα. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση.



Παράλληλα, ανακοινώσεις θα κάνουν επίσης ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 'Αγγελος Μπίνης.



Κλειστά τα σχολεία



Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Πέμπτη 11 Φεβρουρίου έως και τέλος του μήνα κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Αττικής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και θα λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης, με εξαίρεση τα σχολεία ειδικής αγωγής.



Συνεπώς κλειστά θα παραμείνουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και νηπιαγωγεία, ενώ μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργούν δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.



Η δια ζώσης λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναστέλλεται μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, καθώς οι μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών πέρασαν το κατώφλι των σχολείων στις 11 Ιανουρίου.



Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία ανά περιοχή



Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπη χώρα, ανοιχτά θα παραμείνουν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, όχι όμως τα λύκεια, στις «κόκκινες» περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Οι επιβαρυμένες περιοχές λόγω κορονοϊού χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχολεία θα λειτουργήσουν διαφορετικά.



Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων:



Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων



Δημοτική Ενότητα ΠατρέωνΔημοτική Ενότητα ΧαλκιδέωνΔημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου της ΠΕ ΛασιθίουΔια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία και δημοτικά - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια



Δημοτική Ενότητα ΘήραςΔημοτική Ενότητα ΜυκόνουΔια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λύκεια (και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις)



ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΕ Χαλκιδική ςΜυτιλήνη Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας Δήμος Ζακύνθου Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ ΠιερίαςΔήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ ΕυβοίαςΔ ήμος ΤανάγραςΔήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης Δήμος Θηβαίων Δήμος Σπάρτης

Τέλος τα click away, click inside



Μετά την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας και την απόφαση της κυβέρνησης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε διάγγελμά του, το λιανεμπόριο κλείνει ξανά από την Πέμπτη και έως τις 28 Φεβρουαρίου, σε μια ύστατη προσπάθεια ανάσχεσης του τρίτου κύματος της πανδημίας.



Μετά από δύο εβδομάδες λειτουργίας είτε μέσω click away είτε μέσω click in shop, το λιανεμπόριο κατεβάζει και πάλι ρολά.



Ανοιχτά θα παραμείνουν σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία.



Κανονικά θα συνεχίσουν να λειτουργούν και οι υπηρεσίες delivery και take away στα καταστήματα εστίασης, όπως επίσης και οι λαϊκές αγορές.



Οι αγορές των καταναλωτών θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς και τον περασμένο Νοέμβριο αλλά και τον Μάρτιο του 2020.



Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, επανέρχεται η απαγορεύεται της πώλησης παιχνιδιών, υποδημάτων, ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών στα σούπερ μάρκετ.



Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα ανθοπωλεία, την Παρασκευή αναμένεται η απόφαση για το αν και πώς θα λειτουργήσουν ενόψει Αγίου Βαλεντίνου.



Η πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να ανοίξουν τα ανθοπωλεία στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.



Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης στους επιχειρηματίες, ο πρωθυπουργός επισήμανε:



«Γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Για τον έμπορο που κρατά κλειστό το μαγαζί του και τον επαγγελματία που αφήνει τη δουλειά του. Για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον άνεργο. Θα ξαναπώ, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία. Ούτε καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Άλλωστε, μία προσπάθεια δύο εβδομάδων τώρα, μπορεί να φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Και όσο διαρκεί η κρίση, η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.



»Όπως ήδη το δρομολογεί με τον μηδενισμό του ενοικίου επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και τον Μάρτιο αλλά και την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά. Με την 6η και την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή και την χρηματοδοτούμενη αναστολή εργασίας. Αλλά και με την παράταση των επιδομάτων ανεργίας και την αναστολή οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία».



Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν έως τις 20:00 τις καθημερινές και έως τις 17:00 τα Σαββατοκύριακα.



Παραμένουν ανοιχτά φαρμακεία και βενζινάδικα, μίνι μάρκετ, φούρνοι, μανάβικα, κρεοπωλεία, συνεργεία αυτοκινήτων, περίπτερα, επισκευές κινητών και Pet shop.



Ανοιχτές θα είναι οι λαϊκές αγορές με το 50% της δυναμικότητάς τους.



Προσωρινά κλειστά και τα ποινικά δικαστήρια



Προσωρινά κλειστά θα παραμείνουν, με ορισμένες εξαιρέσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τα Ποινικά και Πολιτικά δικαστήρια, οι Εισαγγελίες της Αττικής και ο 'Αρειος Πάγος, από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 λόγω της έξαρσης του COVID-19, χωρίς να αποκλείεται το κλείσιμο να παραταθεί για μια ακόμη εβδομάδα.



Αντίθετα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, lockdown δεν θα υπάρξει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.



Από το lockdown, εξαιρούνται και θα γίνονται οι δίκες στις περιπτώσεις των:



- Αυτοφόρων πλημμελημάτων,



-Υποθέσεων που επέρχεται αποφυλάκισης του κατηγορούμενου λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης που είναι το 18μηνο και συμπληρώνεται την 31η Αυγούστου 2021,



-Ποινικών δικών που αφορούν κακουργήματα και ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων συμπληρώνεται και οι κατηγορούμενοι θα αποφυλακίζονται, και



-η δημοσίευση αποφάσεων