Οι σκέψεις για καταστήματα, σχολεία. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 τα Σαββατοκύριακα

H σταθερή χειροτέρευση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας ιδίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντα, όπως της Αττικής, της Θεσσαλονίκης αλλά και της Πάτρας, και οι διαρκείς δημόσιες επισημάνσεις των λοιμωξιολόγων και των άλλων επιστημόνων για νέα ακόμα σκληρότερα περιοριστικά μέτρα, έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό που αναζητά τις βέλτιστες λύσεις σε ένα δύσκολο γρίφο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική στην Αττική. Το Λεκανοπέδιο χθες κατέγραψε και πάλι τα μισά κρούσματα κορωνοϊού, από αυτά που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Από το σύνολο των 1.067 νέων κρουσμάτων, 532 εντοπίστηκαν στην Αττική, εκ των οποίων τα 129 στο κέντρο της Αθήνας. Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων ωστόσο προέκυψε και στον δυτικό τομέα Αθηνών (101), όπου η διασπορά μοιάζει αυξημένη τις τελευταίες ημέρες.

Τι εξετάζεται για Αττική, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη



Παράλληλα, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν και αυτές αυξημένο ιικό φορτίο, με το ενδεχόμενο ενός ολικού lockdown (απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00) να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων.



Πάντως χθες ο υφ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς από τη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει θέμα αυστηροποίησης των μέτρων, υπάρχει θέμα πιστής τήρησης των υπαρχόντων».



Από την άλλη, στην περίπτωση της Αττικής οι λοιμωξιολόγοι σκέφτονται το ενδεχόμενο να προτείνουν το ίδιο μέτρο μόνο για τα Σαββατοκύριακα. Την ίδια ώρα, στις σκέψεις τους φέρεται να είναι και η απαγόρευση μετακίνησης από δήμο σε δήμο και έλεγχο με SMS στο 13033. Σημειώνεται ότι το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 18:00 στην Αττική τα Σαββατοκύριακα χαρακτήρισε «έξυπνη λύση» ο ο καθηγητής Παθολογίας και μέλος της επιτροπής των ειδικών για τον κορωνοϊό, Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας στον ΑΝΤ1.



Πάντως, όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα τόσο οι λοιμωξιολόγοι, όσο και κυβερνητικά στελέχη το φαινόμενο είναι δυναμικό και τα δεδομένα -άρα και οι αποφάσεις- μπορούν να αλλάξουν από μέρα σε μέρα. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο αναμένεται να αλλάξουν χρώμα στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, γεγονός που μεταφράζεται και με αυστηρότερα μέτρα.



«Συζητάμε κάθε ενδεχόμενο, όλα τα πιθανά μέτρα ώστε να προλάβουμε τη μεγάλη διασπορά του ιού», σημείωσε ο αναπληρωτής υπ. Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης σήμερα το πρωί μιλώντας στην τηλεόραση του Mega.



Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι οι Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Νίκος Σύψας και Δημοσθένης Σαρηγιάννης έκαναν λόγο για καθολικό lockdown καθώς όπως ανέφεραν «τα στοιχεία είναι καταστροφικά, όχι απλώς ανησυχητικά, δεν έχουμε πολλές επιλογές, αν θέλουμε να προλάβουμε τα γεγονότα».

Το κρίσιμο για την κυβέρνηση είναι κατά πόσο το νέο ακόμα πιο σκληρό πακέτο μέτρων θα προκαλέσει και νέες αντιδράσεις στην κοινωνία, απόρροια της ελλειμματικής διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές. Ή θα «λανσαριστεί» ως "αναγκαίο κακό" με τις λιγότερο οδυνηρές συνέπειες κοινωνικά και οικονομικά.

Σε τρία μεγάλα ζητήματα φαίνεται πως εντοπίζονται οι διχογνωμίες για το τι πρέπει να εφαρμοσθεί και τι περιορισμοί πρέπει να υπάρξουν, μετά την απόφαση της υποεπιτροπής των ειδικών λοιμωξιολόγων να ενταχθούν στις κόκκινες περιοχές τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και ολόκληρη η Αχαΐα (μέχρι σήμερα ήταν μόνο ο Δήμος Πατρέων).

Λιανεμπόριο χωρίς click inside;

Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης φαίνεται πως δεν συμφωνεί να διακοπεί το click inside στις κόκκινες περιοχές. Οι πιέσεις που δέχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και το… αυτογκόλ στην κυβέρνηση για τα κλειδιά των επιχειρήσεων εστίασης, έχουν δημιουργήσει μια διόλου «ευχάριστη ατμόσφαιρα» ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο- ειδικά τους μικρομεσαίους- και την κυβέρνηση.

Επίσης το υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι από μόνο του το click away δεν βοηθά την αγορά. Γι αυτό και επιχειρεί με κάθε τρόπο να μην κλείσει το click in shop. Αλλά διαφάινετια όλο και πιο απίθανο να παραμείνει το click in shop με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αγορά

Ανοιχτά ή κλειστά σχολεία;

Από την άλλη διαφωνίες υπάρχουν και για το θέμα των σχολείων. Πολλοί ειδικοί θεωρούν πως θα πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τηλεκπαίδευση, παρότι δεν έχει φανεί ακόμη εάν η δια ζώσης μάθηση έχει επηρεάσει την επιδημιολογική εικόνα.

Όμως υπάρχουν και εκείνοι οι επιστήμονες που δεν θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους σε άλλο ένα κλείσιμο της εκπαίδευσης αφού θεωρούν ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται σε σχολικό περιβάλλον.

Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν αποφασίσει να μην καταθέσουν βαθμούς αλλά εκθέσεις αξιολόγησης, αφού ουσιαστικά δεν υφίσταται εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης παρά «βουβές συνδέσεις», φαινόμενο που χρήζει σοβαρής μελέτης που δεν «ξεπετιέται» με τις εύκολες ερμηνείες περί «τεμπελιάς» ή «ύπνου» των μαθητών.

Από τη μεριά της η Νίκη Κεραμέως επιδιώκει με κάθε τρόπο να παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία. Αλλά χωρίς κανένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας. Καθώς με δογματική εμμονή το υπουργείο δεν προσλαμβάνει νέους εκπαιδευτικούς, ούτε καθαριστές, ούτε ανοίγει κλειστά σχολεία για να μοιραστούν οι μαθητές σε λιγότερα τμήματα.

Μετακινήσεις μη ή χωρίς «6»;

Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις το σενάριο που κερδίζει έδαφος για τον περιορισμό της κινητικότητας είναι να μπουν νέοι περιορισμοί στον κωδικό 6 του sms στο 13033. Να μην επιτρέπεται δηλαδή η αλλαγή περιοχής για άθληση. Άλλωστε η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις και οι πολίτες τον αξιοποιούν για να αλλάζουν περιοχές και να πηγαίνουν σε παραλίες, πάρκα κλπ που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους.

Βέβαια το λάθος μήνυμα εδώ το έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός με τη βόλτα του στην… Πάρνηθα!

Επιπλέον αυτό το σαββατοκύριακο όπου ο καιρός θα είναι σχεδόν ανοιξιάτικος εντείνονται οι φόβοι για νέους συνωστισμούς σε εξωτερικούς και εσωτερικοήύς χώρους.

Όμως εάν «απαγορευτεί» και η βόλτα τότε τι άλλα θα μείνει στους πολίτες; Άλλο ένα δύσκολο ερώτημα για την κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική πάντως και την απαγόρευση κυκλοφορίας, θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό να περιορισθούν οι ώρες από τις 18:00 έως τις 5:00 το πρωί αλλά μόνο για τα Σαββατοκύριακα.