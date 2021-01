Έκρηξη κρουσμάτων στην Αττική. 300 κρούσματα μέχρι το πρωί. Κλειδώνουν τα μέτρα

Έκρηξη κρουσμάτων παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Αττική, γεγονός που φέρνει αποφάσεις για πιο αυστηρά μέτρα. Όπως μετέδωσε το OPEN TV, σήμερα μέχρι στις 10 το πρωί, καταγράφηκαν τόσα κρούσματα κορονοϊού, όσα χθες ολόκληρη την ημέρα, δηλαδή περίπου 313. Το γεγονός αυτό φέρνει ακόμη κοντύτερα το αυστηρότερο lockdown στην Αττική, η οποία από χθες είναι σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους.



Αυτή την ώρα, συνεδριάζουν οι ειδικοί της επιτροπής για τον κορονοϊό, ώστε να πραγματοποιήσουν τις εισηγήσεις τους στην κυβέρνηση. Εφόσον η Αττική μπει και επίσημα σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού, τα καταστήματα του λιανεμπορίου θα επανέλθουν στη μέθοδο του click away, τα Λύκεια θα συνεχίσουν στο μοντέλο της τηλεκπαίδευσης ενώ «γρίφος» παραμένει το τι θα γίνει με τα Γυμνάσια. Παράλληλα, αν και υπάρχουν σκέψεις για απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκρίνεται τελικά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN TV.



Έτσι, λοιπόν, τα μέτρα που θεωρούνται δεδομένα είναι:



Κλειστά τα Λύκεια

Καταστήματα ανοιχτά με click away

Τα μέτρα θα ισχύσουν αρχικά για 2 εβδομάδες και θα επανεξεταστούν



Ερωτηματικό παραμένει για τα εξής:



Τι θα γίνει με τα Γυμνάσια

Από ποια ώρα και μετά θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας

Το απόγευμα οι ανακοινώσεις



Στην περίπτωση πάντως που η μπει στο «κόκκινο» η Αττική αναμένεται να αναβληθεί η επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων στα λύκεια, και τα εμπορικά καταστήματα θα περιορίσουν την λειτουργία τους στο click away μέθοδο από την οποία πιθανόν θα εξαιρεθούν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης.



Οι επίσημες αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, ωστόσο από το πρωί με δηλώσεις του μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, επιστήμονες, αλλά και μέλη της κυβέρνησης έδωσαν μία ιδέα για τα μέτρα που έρχονται όσον αφορά στα σχολεία και το λιανεμπόριο.



Ειδικότερα, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Νίκος Σύψας μιλώντας στο Open TV, ανέφερε πως η Αττική μπαίνει στο «κόκκινο» και πως μια από τις σκέψεις που εξετάζονται είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 18:00 το απόγευμα. Παράλληλα, τα καταστήματα, εφόσον μπει όλος ο νομός σε κόκκινο συναγερμό, θα επανέλθουν στη μέθοδο του click away.



Ο κ. Σύψας δήλωσε πως σήμερα η επιτροπή των ειδικών για τον κορονοϊό θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου για τις «κόκκινες» περιοχές. Σημείωσε πως στην Αττική δεν έχουν ξεφύγει ακόμη τα πράγματα, ωστόσο θέλουν να προλάβουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο και γι' αυτό συζητούν από τώρα πιο ενισχυμένα μέτρα. Διευκρίνισε, δε, πως οι δύο δείκτες που ανησυχούν τους ειδικούς είναι η αύξηση των νοσηλειών και η αύξηση των ασθενών στις ΜΕΘ, η οποία και έχει ξεπεράσει το 60%.



Γρίφος το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων στις «κόκκινες» περιοχές



Σε ό,τι αφορά τα σχολεία και το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ο καθηγητής ανέφερε πως προκρίνεται το άνοιγμα μόνο της Γ' Λυκείου, παρόλο που στο παρελθόν είχε αποκλείσει μια τέτοια πιθανότητα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.



Από την πλευρά της ωστόσο η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι την 1η Φεβρουαρίου ανοίγουν Γυμνάσια και Λύκεια εκτός από τις κόκκινες περιοχές όπου και εκεί θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση στα Λύκεια.



Γεωργιάδης: Η αγορά δεν μπορεί να κλείσει ακόμα και εάν κηρυχθεί η Αττική στο «κόκκινο»



Από την πλευρά του πάντως ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γωεργιάδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 προανήγγειλε εμμέσως τη συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς, ακόμα και εάν κηρυχθεί η Αττική στο «κόκκινο».



«Η αγορά δεν μπορεί να κλείσει αλλά θα λειτουργήσει με μέτρα» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1 λίγο πριν δώσει το παρών στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων.



«Έχω συνάντηση με την Επιτροπή, θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα και θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. «Αν αποφασίσουν ότι η Αττική πρέπει να είναι στο “κόκκινο”, σαφώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Υπάρχει ένα σχέδιο στο υπουργείο», πρόσθεσε.



Για την απαγόρευση κυκλοφορίας και το ενδεχόμενο να ισχύει από τις 18.00 το απόγευμα στην Αττική απάντησε: «Η γνώμη μου είναι ότι η Αττική έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι η μισή χώρα…».



Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι δεν έχει νόημα



Στο τραπέζι έχει πέσει και η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 6:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί στις κηρυχθείσες από σήμερα«κόκκινες» περιοχές.



Στο ζήτημα της απαγόρευσης κυκλοφορίας αναφέρθηκαν σήμερα οι καθηγητές Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ και Δημοσθένης Σαρηγιάννης Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ.



Ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, εφόσον δε λειτουργεί η εστίαση. Επίσης, υποστήριξε ότι η αγορά μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με Click in shop με ραντεβού.



Από την πλευρά του ο κ. Σαρηγιάννης είπε πως η Αττική είναι η πιο μεγάλη δεξαμενή πληθυσμού της χώρας και πως αν παρθούν μέτρα θα υπάρξει μεγάλη διαφορά στο θέμα της αύξησης κρουσμάτων.



«Η τάση είναι αντίστοιχη με εκείνη του Οκτώβρη. Αν το αφήσουμε, θα είναι προβληματική η Αττική. Πρέπει να δράσουμε τώρα», τόνισε. Για το θέμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα είπε ότι «είτε στις 6 είτε στις 8 οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο. Πρέπει να αυξηθεί η τηλεργασία. Το 50% και πάνω που λέει η ΚΥΑ δεν τηρείται από τους εργοδότες».



Τέλος, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας Αλκιβιάδης Βατόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε ότι στο τραπέζι είναι ακόμα και το να γίνεται η κυκλοφορία του κόσμου ανάλογα με τον αριθμό ταυτότητας. «Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν κοροϊδεύει κάποιον αν στέλνει 7 sms την ημέρα για να βγει».