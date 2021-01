Στο κόκκινο η Αττική. Σήμερα οι εισηγήσεις για σχολεία και λιανεμπόριο

Συναγερμός έχει σημάνει σε ειδικούς και κυβέρνησης καθώς τις τελευταίες ημέρες το ιικό φορτίο στην Αττική είναι ιδιαίτερα υψηλό.



Καθώς φαίνεται η κατάσταση έγινε οριακή, με τα μισά κρούσματα που καταγράφονται ημερησίως στην χώρα, να εντοπίζονται στον νομό. Την ανησυχία ενέτεινε και η καταγραφή κρουσμάτων με την Βρετανική μετάλλαξη.



Τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι συνολικά η Αττική βρίσκεται ήδη στο «κόκκινο» – και πολύ πιθανόν να βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου σκληρού lockdown – και όχι μόνον η Δυτική Αττική, όπως συνέβαινε εδώ και αρκετές εβδομάδες.



Η επιτροπή των ειδικών θα διατυπώσει σήμερα το πρωί τις εισηγήσεις της προς την κυβέρνηση και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιά θα ανακοινώσει το απόγευμα στην τακτική ενημέρωση τις τελικές αποφάσεις.



Πάντως, με βάση τα όσα ισχύουν και τώρα στις «κόκκινες» περιοχές δεν λειτουργούν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το λιανεμπόριο λειτουργεί με click away και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις έξι το απόγευμα.



Στο «κόκκινο» η Αττική

H Αττική βρίσκεται πλέον στο «κόκκινο». Έτσι θα ισχύσουν πιο αυστηροί κανόνες,



Η Επιτροπή των ειδικών είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για την αύξηση των κρουσμάτων στο Λεκανοπέδιο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, και για αυτό τον λόγο εισηγείται η Αττική να αναβαθμιστεί σε περιφέρεια ύψιστου κινδύνου για τη διασπορά του κοροναϊού.



Υπενθυμίζεται ότι από τα χθεσινά 716 νέα κρούσματα, η Αττική είχε για πολλοστή μέρα τη «μαύρη» πρωτιά με 33 μολύνσεις.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεκαήμερο μεταξύ 13- 23 Ιανουαρίου, εντοπίστηκαν 2 κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης του κοροναϊού στην Αττική, ενώ συνολικά σε όλη τη χώρα υπάρχουν 66 μεταλλαγμένα κρούσματα.



Στη λογική αυτή, ακόμη και το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα βρίσκεται μετέωρο, αν και εξακολουθεί ν’ αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης για την απελευθέρωση δραστηριοτήτων.



Στο τραπέζι φέρεται να έχει πέσει και το σενάριο της λειτουργίας μόνο των Γυμνασίων, ενώ η αγορά επιστρέφει σε καθεστώς click away και ειδικά για τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης σε click in shop.



Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας, το επικρατέστερο σενάριο είναι να διατηρηθεί το ωράριο από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, ωστόσο στο τραπέζι της επιτροπής των ειδικών έχουν πέσει προτάσεις για περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ακόμη και στην Αττική.



Όλα τα μέτρα που ισχύουν στις «κόκκινες» περιοχές

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς αυστηρών περιοριστικών μέτρων συνήθως ισχύουν τα εξής μέτρα:





Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου κ.λπ.).