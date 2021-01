Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Κάσο, πρωί Παρασκευής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ταρακούνησε Κρήτη και Κάσο





Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 27,5 χλμ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση έγινε 49 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 27,5 χιλιόμετρα.

[EMSC] An #earthquake (#σεισμός) happened in #Greece at 6:57PM on 22/01/2021 UTC. The earthquake had a magnitude of M5.3 and it was 2km (1.2 miles) deep in the ground. Please stay safe everyone! No information about any tsunami yet. #quake



Site i used: https://t.co/tgef0BAsAx pic.twitter.com/Zgxe0G2Irz