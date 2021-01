Ανοιγμα καταστημάτων με click in shop και SMS με περιορισμό. Click away στις κόκκινες περιοχές

Ανοίγουν από Δευτέρα τα καταστήματα σε όλη την επικράτεια αλλά με τη διαδικασία του click in shop - Διαφορετικά θα είναι τα πράγματα για τις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο



Παρόντος του υπουργού Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιείται η σύσκεψη των ειδικών επιστημόνων και των λοιμωξιολόγων, με τον υπουργό να παρουσιάζει το πλάνο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των καταστημάτων του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Open TV το «πράσινο φως», δίνεται από τους λοιμωξιολόγους για το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγορές θα γίνονται σε όλη την επικράτεια με αυστηρούς περιορισμούς.



Ετσι, οι πολίτες θα μπορούν να μπαίνουν στα καταστήματα και να ψωνίζουν μέσω της διαδικασίας click in shop, ωστόσο θα υπάρχουν όρια στον αριθμό των ατόμων και χρονικός περιορισμός δύο ωρών, ο οποίος θα προκύπτει από την ώρα αποστολή του SMS στο 13033. Οι παραβάτες δε, θα πληρώνουν αυστηρά πρόστιμα.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open TV, διαφορετικό θα είναι το καθεστώς για τις «κόκκινες» περιοχές, δηλαδή αυτές στις οποίες το επιδημιολογικό φορτίο του κορονοϊού είναι αυξημένο. Σ' αυτές, δεν θα ισχύσει καθόλου το click in shop και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται μόνο με το click away, δηλαδή με την παραλαβή των προϊόντων από την πόρτα κι όχι εντός του καταστήματος. Η σύσκεψη των λοιμωξιολόγων για τις αποφάσεις που θα κρίνουν το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι σε εξέλιξη.



Παρότι οι περισσότεροι ειδικοί της επιτροπής, συμφωνούν να δοθεί μία ανάσα στην αγορά και τους πολίτες, από την άλλη όμως ανησυχούν ότι μπορεί να υπάρξει ένα επιδημικό ξέσπασμα προς το τέλος του μήνα. Γεγονός βέβαια που θα τους οδηγήσει αυτομάτως να εισηγηθούν ένα άμεσο νέο κλείσιμο της αγοράς. Ειδικά στην Αττική, όπου οι νοσηλείες ακόμα και σε απλές κλίνες Covid παρουσιάζουν αυξητική τάση, οι λοιμωξιολόγοι είναι ξεκάθαροι ότι μόλις αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση θα συστήσουν άμεσα λουκέτο εκ νέου.





Σε ό,τι αφορά στα σχολεία που παραμένουν κλειστά, δηλαδή στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, οι λοιμωξιολόγοι θα συνεδριάσουν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, με το σενάριο να δώσουν το «πράσινο φως» για επιστροφή των μαθητών στις τάξεις, να μην συγκεντρώνει -τουλάχιστον προς το παρόν- πολλές πιθανότητες.