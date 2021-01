Σύνθημα για άνοιγμα του λιανεμπορίου από Δευτέρα 18/1. Τι θα γίνει με τα κομμωτήρια;

Το σύνθημα για άνοιγμα του λιανεμπορίου από Δευτέρα 18/1 έδωσε ο πρωθυπουργός και αναμένεται η εισήγηση των λοιμωξιολόγων. Τι θα γίνει όμως με τα κομμωτήρια;



Κατά την εορταστική περίοδο άνοιξαν βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια και τα καταστήματα λιανεμπορίου με τη μέθοδο του click away. Έπειτα έκλεισαν για 2 εβδομάδες προκειμένου να μπει σε προτεραιότητα η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για το λιανεμπόριο, που όμως όλα δείχνουν ότι θα ανοίξει τελικά τη Δευτέρα 18/1 για click away και click in shop, δηλαδή με ραντεβού.



Μεγάλο ερωτηματικό ωστόσο παραμένουν τα κομμωτήρια. Παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 είπε πως «με ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο καθεστώς που ήμασταν τουλάχιστον τα Χριστούγεννα», δεν αναμένεται ο συγκεκριμένος κλάδος να συμπεριληφθεί στο άνοιγμα της Δευτέρας. Το ίδιο και οι υπηρεσίες μανικιούρ-μανικιούρ.



Το θέμα θα τεθεί μεν προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας, όμως δεν αναμένεται να υπάρξει σχετική εισήγηση στην κυβέρνηση, μιας και οι επιστήμονες έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν μαζικό άνοιγμα. «Βήμα βήμα» λένε με κάθε ευκαιρία.



Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν επίσημα αύριο, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.