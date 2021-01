Σήμερα οι αποφάσεις για λιανεμπόριο, Click away, κομμωτήρια. Ποιο μήνα θα μειωθούν τα μέτρα;

Εξαιρετικά διστακτικοί είναι οι περισσότεροι ειδικοί επιστήμονες της επιτροπής του υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα εκ νέου της αγοράς με click away αλλά και για το άνοιγμα των κομμωτηρίων, των κέντρων περιποίησης νυχιών και των άλλων καταστημάτων που ήταν ανοικτά στις γιορτές.



Μεγάλος αριθμός ειδικών από τους συνολικά 32 της ειδικής επιτροπής είναι αρνητικοί, δεδομένου ότι θα ανοίξουν και τα σχολεία στις 11 Ιανουαρίου και θα αυξηθεί σημαντικά η κινητικότητα.



Στη περίπτωση που οι ειδικοί είναι αρνητικοί στο να δώσουν το πράσινο φως για το άνοιγμα, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δεν θα φέρει αντιρρήσεις.



Οι εμπειρογνώμονες περιμένουν άλλωστε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες που θα αντανακλούν τις συμπεριφορές των εορτών και σε πρώτη φάση αυτές των Χριστουγέννων. Περί τα μέσα Ιανουαρίου αναμένουν αύξηση λόγω της Πρωτοχρονιάς, ενώ τρέμουν στην ιδέα τι θα δείξουν τα Θεοφάνεια όπου κατεγράφησαν διάφορά περιστατικά σε εκκλησίες.



Γι αυτό και θα προτιμούσαν να μείνουν κλειστά όλα τα καταστήματα ώστε να μην ενισχυθεί περαιτέρω η κινητικότητα και αυξηθούν και τα κρούσματα. Άλλωστε τα σημάδια που υπάρχουν ήδη δεν αφήνουν περιθώριο για εφησυχασμό, λένε πηγές του ethnos.gr.



Με βάση τις σκέψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, άγνωστο εάν αυτές θα διαφοροποιηθούν από πιθανές πιέσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα της αγοράς, οι επιστήμονες δεν θα ήθελαν να δώσουν το πράσινο φως για να ανοίξει έστω περιορισμένα το λιανεμπόριο με το click away. Όσο για το click in shop, προς ώρας δεν γίνεται καν συζήτησηΠροηγείται η καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης πριν αποφανθούν οι ειδικοί.

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη μίλησε η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, Ματίνα Παγώνη, αναφορικά με τη δύσκολη εξίσωση για το άνοιγμα των σχολείων και της αγοράς.



Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πλάνα ούτε για τις απόκριες. «Απόκριες δε θα κάνουμε, αλλά μάσκες θα φοράμε. Θα είναι σαν να κάνουμε απόκριες. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες πόσο θα κρατηθούν τα μέτρα. Είναι δύσκολες μέρες, το ξέρουμε όλοι. Καρναβάλι δε θα γίνει, είναι δυνατόν με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας να γίνονται καρναβάλια; Χτες ήταν λίγα τα κρούσματα, αλλά ήταν πολύ λίγα και τα τεστ. Πάντα τις αργίες δεν μπορούν να γίνουν πολλά τεστ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Παγώνη.



Σε ό,τι αφορά στο περαιτέρω άνοιγμα της κοινωνίας, η κ. Παγώνη σημείωσε ότι «Πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν πρώτα τα σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, μετά και τα Δημοτικά που ανοίγουν τη Δευτέρα, και μετά από μια βδομάδα θα αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι και θα αποφασίσουν. Ιανουάριος – Φεβρουάριος είναι δύσκολοι μήνες. Να δούμε και τα αποτελέσματα των ρεβεγιόν στις 10-11 του Γενάρη και θα πάμε βήμα – βήμα. Αν έχουμε αύξηση κρουσμάτων μεγάλη τα νοσοκομεία δε θα τα βγάλουν πέρα. Στόχος είναι να γίνουν τα εμβόλια όπως γίνονται, να γίνονται πολλά τεστ, και αφού φτάσουμε τέλος Ιουνίου στο 60-65% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, θα μπορούμε να μειώσουμε τα μέτρα. Όλοι θέλουμε να ανοίξουν τα μαγαζιά, έχουμε μπει σε κατάθλιψη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις. Θα γίνουν πιο χαλαρά τα πράγματα, λίγη υπομονή».



Σχολιάζοντας όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων, η ίδια είπε ότι «Είμαι εξοργισμένη με αυτά που είδαμε αυτές τις ημέρες. Κάποιοι έμεναν σπίτι και κάποιοι πήγαιναν διακοπές. Πιστεύετε ότι αυτό τον καιρό θα βρούμε αίσθημα δικαιοσύνης; Ο ένας φεύγει πάει στο Ντουμπάι, ο άλλος στην παραλία, και κάποιοι μένουν σπίτι τους».



Διασωληνωμένος γιατρός του νοσοκομείου Λαμίας



Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο Κυριάκος Καραγιάννης, δημοσιογράφος του lamiareport.gr αναφορικά με την περίπτωση γιατρού του νοσοκομείου της Λαμίας που νοσηλεύεται διασωληνωμένος με κορωνοϊό, ενώ νοσηλεύονται και η σύζυγός τους και τα τέσσερα παιδιά του, με ελαφριά συμπτώματα.



«Η κατάσταση του γιατρού είναι δύσκολη αλλά σταθεροποιημένη. Μέχρι την τελευταία του βάρδια που εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα στις 27-28 Δεκεμβρίου έβλεπε ασθενείς. Είναι πνευμονολόγος. Δυστυχώς νόσησε και η σύζυγός του και τα ανήλικα παιδιά τους. Στις 5 Ιανουαρίου ο ίδιος χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Η σύζυγος χρειάζεται νοσοκομειακή φροντίδα. Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αλλά νοσούν. Οι γιατροί έχουν φροντίσει για το δωμάτιο που έχει εξασφαλιστεί για να υπάρξει οικογενειακή υποστήριξη», είπε ο κ. Καραγιάννης.



«Να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στο συνάδελφό μου και στην οικογένειά του. Είναι μια κατάσταση που τη ζουν σε πολλά νοσοκομεία και πολλές οικογένειες. Μη νομίζετε ότι επειδή δεν ανακοινώνουμε καθημερινά σε ποια νοσοκομεία έχουν νοσήσει γιατροί και νοσηλευτές, ότι δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολλοί που έχουν νοσήσει και κάθε απόγευμα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που φεύγουν από τα νοσοκομεία δεν ξέρουν αν έχουν τον ιό και τον μεταφέρουν και στην οικογένειά τους. Αυτοί που πάνε στα Ντουμπάι και τις διακοπές ας σκεφτούν τους ανθρώπους αυτούς και τις καθημερινές μάχες που δίνουν, και ας τους σεβαστούν», είπε από την πλευρά της η κ. Παγώνη.