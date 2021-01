Μαζάνης: Με άνοιγμα σχολείων, ανοίγουμε παράθυρο σε κορονοϊό κι άλλες ιώσεις

Με το κλείσιμο σχολείων, δεν υπάρχει νοσηρότητα - Δεν χτυπά τηλέφωνο για άρρωστο παιδί - Πώς ανοίγουμε μαγαζιά με τη μισή Αττική σε lockdown; είπε ο κ. Μαζάνης



Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης μίλησε στην «Ωρα Ελλάδος» για την εξέλιξη και τα δεδομένα της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και για το άνοιγμα των σχολείων και το click away.



Ο κ. Μαζάνης ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ νωρίς για να γυρίσουν τα παιδιά στις τάξεις. «Ακροβατούμε μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Τα νούμερα δυστυχώς, δεν βγαίνουν. Οταν έκλεισαν τα σχολεία, θεωρήθηκε ότι είναι κι αυτά σε έναν βαθμό υπεύθυνα για τη διασπορά του κορονοϊού. Οταν στις γιορτές υπήρξε ένα lockdown μόνο στα λόγια, πώς μπορούμε να πούμε ότι ανοίγουμε; Γύρω στις 15/1 θα πάρουμε τα αποτελέσματα για το τι έγινε μέσα στις γιορτές. Θα πρέπει να έχουμε επίσημα νούμερα και μετά να ανοίξουν τα σχολεία» τόνισε ο κ. Μαζάνης.



Επεσήμανε δε, ότι «άνοιγμα σχολείων, σημαίνει άνοιγμα παραθύρου να μπει ξανά ο κορονοϊός. Κινδυνεύουμε να κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα. Οταν ανοίξουμε τα σχολεία θα ανοίξουμε την πόρτα και στους άλλους ιούς. Θα γκρεμίσουμε ό,τι έχουμε χτίσει...». «Για τα σχολεία, κι αν τηρηθούν όλα τα νέα αυστηρά μέτρα και όλες οι προϋποθέσεις (αποστάσεις, ολιγομελή τμήματα, ωράριο προσέλευσης, μάσκες και στα διαλείμματα) δεν θα είμαστε και πάλι σίγουροι. Να κάνουμε το click at school: Με εκ περιτροπής μαθήματα, μία μέρα η μία τάξη, μία μέρα η άλλη. Δεν έχουμε αίθουσες» τόνισε χαρακτηριστικά.



Μετά το κλείσιμο των σχολείων η νοσηρότητα στα ιατρεία έχει σχεδόν μηδενιστεί. Περιόρισε όχι μόνο τον κορονοϊό και τις άλλες ιώσεις. Δεν χτυπά τηλέφωνο για παιδί που έχει πυρετό. Οι παιδίατροι είμαστε στην πρώτη γραμμή. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Εχουμε μέτρο σύγκρισης για το τι γίνεται στην κοινωνία, γιατί μπαίνουμε μέσα στις οικογένειες.





Για το click away ήταν επίσης αντίθετος: «Σήμερα έχουμε ξανά lockdown στη μισή Αττική. Πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά;» αναρωτήθηκε.