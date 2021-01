Click Away: Πως θα παραλάβουν οι καταναλωτές τις παραγγελίες που έχουν κάνει

Αιφνιδιασμένοι και απογοητευμένοι δηλώνουν οι έμποροι, αναστατωμένοι οι καταναλωτές, από το νέο οριζόντιο lockdown που ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (2/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας πως το άνοιξε - κλείσε των καταστημάτων είναι καταστροφικό.

Έτσι, η απόφαση να ξανακλείσουν όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου -εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία- βάζει απότομα φρένο στην ελπίδα να ομαλοποιηθεί σταδιακά η κατάσταση.

Κι αυτό γιατί την ώρα που οι περισσότεροι προετοιμάζονταν τόσο για το click inside (αγορές με ραντεβού), όσο και για το άνοιγμα σε ζώνες, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι αναστέλλεται –τουλάχιστον έως τις 11 Ιανουαρίου και ώρα 06:00- και «η παράδοση εκτός», στα εμπορικά καταστήματα (click away), όπως και η λειτουργία δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή κατεβάζουν ρολά τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια, οι υπηρεσίες περιποίησης νυχιών και τα ΚΤΕΟ.

Την ίδια ώρα αναστάτωση επικρατεί και μεταξύ των καταναλωτών, καθώς δεν ξέρουν τι θα γίνει με τις παραγγελίες που έχουν ήδη κάνει και δεν μπορούν να τις παραλάβουν από τα καταστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την Κυριακή 3/1 ότι τα καταστήματα λιανικού εμπορίου είχαν τη δυνατότητα λειτουργίας με τη μέθοδο του click away, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00. Στην πλειονότητά τους τα εμπορικά καταστήματα έμειναν κλειστά το Σάββατο 2/1 και πλέον όσοι έχουν προγραμματισμένες παραλαβές θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τα καταστήματα για να παραλάβουν με courier, είτε να κάνουν υπομονή και να επαναπρογραμματίσουν την παραλαβή για μετά τις 11 Ιανουαρίου.

Η απόφαση να επανέλθουν τα σκληρά μέτρα στο λιανεμπόριο που ίσχυαν πριν τη μικρή χαλάρωση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αιφνιδίασε μάλλον μέχρι και τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό, Aδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρωί του Σαββάτου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ επισήμανε πως «Το ενδεχόμενο να ανοίξει το λιανεμπόριο σε ζώνες δεν έχει αποκλειστεί, κι αναλόγως της εξελίξεως της πανδημίας θα το δούμε. Στην προηγούμενη φάση δεν ήταν εφικτό... Αν οι γιατροί μας πούνε ότι εκεί μπορούμε να ανοίξουμε με ασφάλεια’, θα το κάνουμε». Δύο ώρες μετά ο Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε το οριζόντιο lockdown.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες πάντως, στις 11 Ιανουαρίου μαζί με τα σχολεία θα επανέλθει η λειτουργία του click away στα καταστήματα, ενώ θα ξανανοίξουν βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης νυχιών, και ΚΤΕΟ. Προϋπόθεση είναι βέβαια η αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και με βάση αυτή την αξιολόγηση θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

«Σε αναμονή η αγορά για την έναρξη των εκπτώσεων»

Από την πλευρά του εμπορικού κόσμου επισημαίνεται πως η αβεβαιότητα είναι τεράστια και ζητούν από την κυβέρνηση περαιτέρω μέτρα στήριξης, υπενθυμίζοντας ότι οι καταστηματάρχες, σχεδόν στο σύνολό τους, σεβάστηκαν τα μέτρα προστασίας και ανταποκρίθηκαν με κάθε νόμιμο τρόπο στις καταναλωτικές ανάγκες των πελατών τους.

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου. Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του ΥΠΟΙΚ, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα, ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με την απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου. Δυστυχώς πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το click to stop», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τις ανακοινώσεις για τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της λειτουργίας της αγοράς.

