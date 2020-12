click in shop: Τι είναι αυτή η νέα μέθοδος που θα ψωνίζουμε; Βίντεο

Η εποχή του click away και η παραλαβή των προϊόντων στην πόρτα των καταστημάτων φαίνεται πως θα δώσει τη θέση της στα ραντεβού και την επίσκεψη των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα (click in shop).



Με το click in shop οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα με προγραμματισμένο ραντεβού και να δοκιμάζουν τα προϊόντα. Αυτό που επεξεργάζονται είναι εάν θα εξυπηρετείται ένας μόνο πελάτης μέσα στο κατάστημα ή θα επιτραπεί ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται βάσει των τετραγωνικών του καταστήματος.



Στόχος πάντως είναι το άνοιγμα των καταστημάτων να μην απέχει πολύ από τις χειμερινές εκπτώσεις, που ξεκινούν στις 11 Ιανουαρίου.

Με συγκεκριμένο τρόπο αναμένεται να ανοίξει το λιανεμπόριο από τη νέα χρονιά.



Σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές του νέου έτους θα γίνουν συζητήσεις με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν ότι αν η εικόνα της πανδημίας έχει πτωτική πορεία, θα χαλαρώσουν κάποια μέτρα.



Για το λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται έναν νέο μοντέλο αγορών (click in shop) για να διευκολύνουν τους καταναλωτές, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.