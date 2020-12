Ωράριο καταστημάτων σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων. Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά τα σούπερ μάρκετ;

Ειδικό εορταστικό ωράριο λειτουργίας ισχύει στα καταστήματα click away, τα σούπερ μάρκετ και στα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων, λόγω των ειδικών συνθηκών στην αγορά και των περιοριστικών μέτρων για τον κορoνοϊό.



Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά από 08:00-21:00, με εξαίρεση την παραμονή Πρωτοχρονιάς, που κλείνουν στις 20:00.



Για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά με click away, το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους είναι 07:00-21:00.



Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου ανοιχτά από 11:00-20:00 θα είναι τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λιανικής μέσω click away.



Την ίδια ημέρα, κατά τις ίδιες ώρες, θα μπορούν προαιρετικά να είναι ανοιχτά και τα καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την ΠΕ Κοζάνης και τους δήμους της Δυτικής Αττικής στους οποίους έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown.