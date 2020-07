Ελληνική Navtex για ασκήσεις με πυρά στο Καστελλόριζο - Άμεσα απάντησε η Άγκυρα

Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά.

Σύμφωνα με την NAVTEX απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή.

Οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα με δική τους NAVTEX, με την οποία κρίνουν ως παράνομη την ελληνική.

Η ελληνική NAVTEX

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

36-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS - PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Λίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα απάντησε με Anti - navtex, με την οποία κρίνει ως… παράνομη την ελληνική:

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς - παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης εκ μέρους της τουρκικής πλευράς στον Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο - παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου η παράνομη NAVTEX της Αγκυρας.

Για την ώρα, το Oruc Reis παραμένει ακόμα αγκυροβολημένο στην Αττάλεια και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια τουρκικά πλοία έχουν επιστρέψει στους ναυστάθμους.

Μέρκελ σε Ερντογάν: Οι Έλληνες δεν αστειεύονται

Όλα αυτά ενώ έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες για την παρέμβαση που έκανε, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η Άνγκελα Μέρκελ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν, προκειμένου ο “σουλτάνος” να… ηρεμήσει και η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο, να αποκλιμακωθεί.

Σύμφωνα με τον Παντελή Βαλασόπουλο, ανταποκριτή του Open στη Γερμανία, ο ρόλος της Μέρκελ ήταν καταλυτικός στην εξέλιξη των τελευταίων γεγονότων

Όλα δείχνουν, έπειτα από τα τελευταία γεγονότα, πως ο ρόλος που έχει διαδραματίσει το Βερολίνο είναι καταλυτικός απέναντι στις εξελίξεις. Σύμφωνα με τον Παντελή Βαλασόπουλο, ανταποκριτή του Open στη Γερμανία, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Τουρκία αποφάσισε να μη βγάλει, τελικά, το ερευνητικό πλοίο τους από το λιμάνι για έρευνες. Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε το τηλεφώνημα της Καγκελαρίου Μέρκελ η οποία, πρώτον, είπε προς τον Τούρκο πρόεδρο «οι Έλληνες δεν αστειεύονται» - ενώ λίγη ώρα νωρίτερα, η ίδια, είχε συνομιλήσει με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ανγκελα Μέρκελ φέρεται να τόνισε προς την τουρκική πλευρά «να περιμένετε και θερμό επεισόδιο εάν βγάλετε το Ορούτς Ρέις για έρευνες». Δεύτερον, η καγκελάριος τόνισε προς τον Ερντογάν πως «η Τουρκία θα έχει πολλά προβλήματα, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά με ολόκληρη την Ευρώπη, εάν συνεχίσει τις προκλήσεις και ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σκληρές».

Είναι προφανές, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Open, πως η Γερμανία επιθυμεί διάλογο, ως μέσο επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, θέλει στο ίδιο τραπέζι Αθήνα και Αγκυρα. Βέβαια, από τη γερμανική πλευρά καθίσταται σαφές πως όσο οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ταυτόχρονα, το ίδιο τονίζει και η ελληνική πλευρά, σημειώνοντας πως «δεν θα κάνουμε διάλογο με το όπλο στον κρόταφο».

Πληροφορίες που δημοσίευσε το Εθνος της Κυριακής (26/7) ανέφεραν επίσης η κυρία Μέρκελ υπογράµµισε µε απλά λόγια στον Τούρκο πρόεδρο ότι τη στιγµή που όλοι τη «δείχνουν» ως ηγέτιδα που τον στηρίζει, εκείνος κλιµακώνει την επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. «Με εκθέτεις» λένε και στοιχηµατίζουν κάποιοι ότι συµπλήρωσε απευθυνόµενη στον Τούρκο πρόεδρο η κυρία Μέρκελ.

Μάλιστα οι πληροφορίες καταλήγουν µε τη βεβαιότητα ότι η Ανγκελα Μέρκελ κατέστησε σαφές στον Ερντογάν ότι είναι στο χέρι του, εφόσον δώσει τέλος σε αυτή την προκλητική στάση απέναντι στην Ελλάδα, να µπορέσει η Τουρκία να ενσωµατωθεί σε έναν διάλογο µε την Ευρώπη. Στην αντίθετη περίπτωση -φαίνεται ότι του διεµήνυσε- κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο και η… µόνη συζήτηση που θα ξεκινούσε στο πλαίσιο της ΕΕ και της γερµανικής προεδρίας θα αφορούσε τις κυρώσεις εναντίον της Αγκυρας.