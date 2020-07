Έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο για την Αγιά Σοφιά. Κοσμοσυρροή από τα ξημερώματα

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η έλευση της εικόνας της Οσίας Πελαγίας στην Τήνο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου-Τήνου κ. Δωρόθεος Β στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και κάλεσε τον κόσμο να ψάλλουν όλοι μαζί τον Ακάθιστο ύμνο.

«Καμία εκκλησία δεν μπορεί να γίνει τζαμί. Και αν η Αγία Σοφία άντεξε την Άλωση και άντεξε τον πόνο, θα αντέξει και αυτό τον πόνο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Αγία Σοφία θα είναι πάντοτε μέσα στην καρδιά μας που κανείς δεν θα μπορέσει να απαξιώσει», είπε ο Μητροπολίτης

Eκατοντάδες κόσμου έσπευσαν έξω απ’ την Αγιά Σοφιά με το πρώτο φως της μέρας. Άλλοι βρέθηκαν στην πλατεία, μπροστά απ’ την Αγιά Σοφιά από το βράδυ προκειμένου να προλάβουν να κρατήσουν χώρο για την πρωινή προσευχή.



Όπως μεταδίδει το CNN Turk ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω απ’ την Αγιά Σοφιά και κατευθύνουν τον κόσμο.



Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό».



Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορωνοϊού, τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.



«Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου».Ορισμένοι δρόμοι και γραμμές του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής.



Ο Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που έρχονται στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19.





Masjid Ayasofya (Hagia Sofia) is ready for it's first Jummah Salah since being restored as a Mosque



People are already queuing up so they get a chance to secure a spot and pray there on this historic occasion pic.twitter.com/N0StYgPZnB